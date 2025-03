Renascer 2025: jovens evangelizam pelas redes sociais e somam milhares de seguidores

Foto: Mateus Mota / O POVO Milhares de católicos enchem o Ginásio Paulo Sarasate na celebração do Renascer 2025 (RENASCER 2025 FOTOS: MATEUS MOTA 4.3.2025)

O retiro de Carnaval Renascer 2025, promovido pela Comunidade Católica Shalom, encerra-se hoje, 4, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.

Com o espiritual e social de plano de fundo, o evento, que teve inicio no domingo, 2 de março, reunindo milhares de fiéis em busca de aprofundamento na fé e momentos de comunhão.

Nesta edição, a presença massiva de grupos de jovens chamou a atenção. Maria Barbosa, 19, representa um grupo de aproximadamente 30 pessoas que vieram do bairro Bela Vista.

Longe dos bloquinhos, Maria diz que estar no evento é fazer parte de uma felicidade que não é efêmera.

"Preferimos estar aqui, nessa conexão com Deus, do que nos envolvendo com as coisas do mundo", disse.

Grupo de jovens da Bela Vista produz conteúdo para as redes sociais com o intuito de evangelizar as pessoas pela internet Crédito: Mateus Mota / O POVO

Os jovens chegaram ao Ginásio Paulo Sarasate no domingo e fizeram questão de registrar todos os momentos nas redes sociais. O objetivo, segundo Maria, é evangelizar por meio da internet.

"Fazemos vários trabalhos, com os vídeos nas redes sociais, porta a porta, na paróquia e nos eventos do Shalom", disse.

É o próprio grupo de jovens que roteiriza, atua, grava e edita os vídeos que já atingiram mais de 2.000 seguidores no Instagram.

Grupo de jovens da Bela Vista produz conteúdo para as redes sociais com o intuito de evangelizar as pessoas pela internet Crédito: Mateus Mota / O POVO

Com o tema "Se creres, verás a gloria de Deus", o Renascer 2025 celebrou sua 40ª edição, oferecendo uma alternativa ao Carnaval tradicional.

Milhares de católicos enchem o Ginásio Paulo Sarasate na celebração do Renascer 2025 Crédito: Mateus Mota / O POVO

A programação incluiu pregações, momentos de oração, adoração ao Santíssimo Sacramento e celebrações eucarísticas. Além disso, foram realizados palestras sobre espiritualidade, juventude e família, atendendo a diversos públicos.

Centenas de católicos participaram do evento e das ações sociais, incluindo a doação de sangue, coordenada pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) e a arrecadação de alimentos, sob a responsabilidade do Shalom Social.

Um dos destaques do evento foi a participação do arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, que conduziu a celebrações de encerramento, compartilhando mensagens de esperança e renovação espiritual com os presentes.

Acolhimento espiritual online e presencial marcou o evento

Um dos setores mais procurados pelo público foi o Ministério de Oração e Aconselhamento da Comunidade, que atendeu mais de 360 pessoas, presencialmente, nos dois primeiros dias de evento.

No entanto, o número de fiéis atendidos é maior, se somados os atendimentos virtuais. No domingo, 2, e na segunda-feira, 3, foram 211 contatos de pessoas de diversas regiões do Brasil.



Ministério de Oração e Acolhimento espera atender cerca de 600 fiéis até o final do evento Crédito: Mateus Mota / O POVO

Raí Rannier, um dos missionários do atendimento on-line, conta que tem os atendimentos mostram "a ação de Deus para além da presença física".

“Ouvi uma pessoa dizer que estava de joelhos pedindo exatamente a graça que eu proclamava com a Palavra de Deus. Ela dizia que aquela palavra se cumpria na sua vida. Ela lá, eu não estava presente, mas pude sentir a pessoa fortemente alcançada pela Palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo, pelo amor de Deus, que invade as casas, que invade os lugares, independentemente de onde as pessoas estão”, compartilhou.

A expectativa é passar dos 600 atendimentos até o final do evento. O público é diverso e inclui casais, jovens e idosos. A intenção é oferecer um acolhimento espiritual e fraterno a quem está passando pelos mais variados problemas.

O missionário Raí Rannier é um dos membros do Ministério de Oração e Acolhimento, que faz escutas e aconselhamento espiritual aos fieis, tanto presencial, quanto pela internet (RENASCER 2025 FOTOS: MATEUS MOTA 4.3.2025) Crédito: Mateus Mota / O POVO

Moraes Junior, um dos membros do Ministério, relata que o momento e de comunhão. "Aqui nós acolhemos a todos, inclusive adictos, pessoas em situação de rua e os familiares dessas pessoas, que muitas vezes também precisam de conforto", diz.

As pessoas atendidas presencialmente também são encaminhadas para os padres, que acolhem a situação e ouvem as confissões.

Emoção e fé marcam o último dia do Renascer 2025

A emoção do contato com a espiritualidade no Renascer 2025 não ficou restrita apenas aos participantes. Até mesmo os colaboradores do evento foram tocados pelo clima de fé e devoção.

Um exemplo marcante foi o do motorista de veículo de emergência Francisco José, 55 anos, que viveu um momento de profunda conexão espiritual.

Até mesmo os funcionários do serviço de emergência foram tocados pela atmosfera de fé e louvor Crédito: Mateus Mota / O POVO

Enquanto o ginásio inteiro entoava o hino "Glória ao Rei", Francisco José, que estava ali a trabalho, ajoelhou-se e rezou, emocionado. O gesto espontâneo chamou a atenção de quem estava por perto, evidenciando o impacto da atmosfera de oração do retiro.

"Eu vim para trabalhar, mas senti uma força diferente. Foi impossível não me ajoelhar e agradecer", comentou.









Papa

De acordo com boletim divulgado pelo Vaticano, na tarde de ontem, 4, o papa Francisco seguia "estável", após episódios de insuficiência respiratória aguda, registrados na segunda, 3