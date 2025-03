"Perdi tudo": moradores desalojados após inundação em Caucaia relatam drama vivido

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 05.03.25 Dejalojados abrigados na EScola Antônio Miranda de Melo (Fco Fontenele/O POVO)

Pelo menos 36 famílias precisaram sair de suas casas após o transbordamento do Rio Ceará inundar, nessa terça-feira, 4, parte do bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia, na Região Metropolitana (RMF). Moradores foram abrigados em uma escola local e alguns chegaram a perder diversos bens materiais.

Inundação aconteceu após chuvas intensas terem atingido o Ceará ontem. Precipitações fizeram com que o rio que corta o bairro (popularmente conhecido como Picuí), transbordasse.

Água tomou as ruas e invadiu residências, levando populares a saírem apressados dos imóveis, carregando apenas o necessário e deixando bens que conquistaram para trás.

Logo após ocorrido a Prefeitura de Caucaia ofereceu abrigo temporário na Escola Municipal Antônio Miranda de Melo, onde os familiares que ficaram desalojados em razão da ocorrência estão sendo assistidos por equipes de assistência social, profissionais da saúde e outros órgãos municipais.

Fortaleza, CE, BR 05.03.25 Dejalojados abrigados na EScola Antônio Miranda de Melo (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Entre os abrigados está Vitória Viana, 24, que saiu de casa ao perceber a gravidade do que acontecia. "Começou era dez horas da manhã, (a água) desceu rápido demais. Foi questão de segundo (...) Deu tempo de salvar nada", conta, completando: "Só (sobrou) eu e meus filhos, somente, perdi tudo".

Moradora ainda pontua que o problema é recorrente na região: "Todo ano a gente passa por esse constrangimento (...) Eu já não tenho mais nem gosto de comprar nada pra minha casa".

Francisca Raimunda, 50, também viu a água levar seus bens materiais. Ela conta que seu irmão havia acabado de chegar em sua casa e fazia um café para tomarem quando receberam o aviso de terceiros que o rio havia enchido. Antes mesmo de acreditarem na informação a casa onde estavam foi atingida.

Cadeirante, ela precisou de ajuda para se locomover até a residência de um parente, onde chegou chorando e pedindo por socorro. "Eu perdi tudo, eu perdi um bujão, um fogão, minha roupa, cereais que eu tinha, eu perdi. Eu só não perdi o meu dinheiro porque tá guardado no banco. Se eu tivesse com esse dinheiro no bolso, tinha ido embora tudo. Mas quase morro", relata, com a voz ainda assustada.

Fortaleza, CE, BR 05.03.25 Dejalojados abrigados na EScola Antônio Miranda de Melo - Na foto: Francisca Maria (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Já Raimundo Felipe, 87, saiu de sua casa quando a água já estava batendo acima de seu joelho. Ele tentou resistir a necessidade de se retirar do espaço, mas precisou após perceber a gravidade da situação.

Diz ter perdido pouca coisa, pois conseguiu erguer móveis antes da residência ser atingida de "forma violenta". Aflito, foi ao abrigo disponibilizado pela prefeitura em busca de acolhimento. "Cheguei todo molhado, a roupa molhada dentro d'água. Mas graças a Deus tô aqui", frisa.

Famílias recebem suporte



A Defesa Civil (DC) de Caucaia acompanha a ocorrência. Presente na escola onde famílias estão abrigadas, o coordenador do órgão, Márcio Pedrosa, pontua que a área costuma ser mais afetada por alagamentos.

"A prefeitura do município, ela vem atuando com a questão das limpezas e também com os avisos, do monitoramento, dos alertas com a população", diz.

Na escola, famílias estão recebendo refeições, como almoço e lanches, e suporte de órgãos da prefeitura voltados para a infraestrutura, patrimônio, saúde e assistência social. Ainda segundo Márcio, em paralelo estão ocorrendo ações de prevenção, entre elas a de limpeza. Ideia é que populares possam voltar para casa em segurança "daqui a alguns dias", com a situação já amenizada.

Com Fabrícia Braga, especial para O POVO



Cenário

Segundo a liderança social David Santos, 29, do projeto Seja Luz, a cena se repete há pelo menos uma década, no bairro conhecido como Picuí

Cratera é aberta no Icaraí, após deslizamento, e deixa moradores desabrigados

As fortes chuvas que atingiram Caucaia nos últimos dias resultaram na abertura de uma cratera na rua Raimundo Mendes de Carvalho, no Icaraí, após um deslizamento de terra. O desastre destruiu imóveis, deixou moradores desabrigados e soterrou uma residência. Diante da situação, a própria comunidade criou barreiras improvisadas para tentar conter o avanço da terra e evitar novos prejuízos.

A moradora Natucha Sampaio, de 35 anos, que teve parte da casa soterrada lamenta as perdas e critica a falta de ações preventivas na rua. “Perdemos guarda-roupa, fogão, piso, muitas coisas que não conseguimos salvar. Essa rua está abandonada há anos. Moro aqui há 16 anos e nunca vi nada assim. A Prefeitura nunca fez nada, agora estamos isolados e sem respostas”, desabafa.

Odete da Silva, de 56 anos, vive no bairro há mais de três décadas e lembra que o problema não é novo. “Já teve outro deslizamento em fevereiro, mas nada como esse. Depois, passaram o trator, tiraram a areia daqui e colocaram lá em cima. Aí, quando choveu de novo, veio tudo de uma vez e invadiu as casas”.

Ela também critica a falta de infraestrutura no local. “Na Prefeitura, consta que aqui tem calçamento, mas nunca existiu. Sempre foi areia. Agora veio a chuva e destruiu tudo. Depois que aconteceu, ninguém veio ajeitar nada. Só colocaram umas faixas e pronto”.

O que diz a Defesa Civil

A Defesa Civil Estadual afirmou que não houve vítimas e que está priorizando áreas de maior risco, como a comunidade do Picuí, onde há famílias desabrigadas. O órgão municipal de Defesa Civil informou que a região já estava sob monitoramento e que a Secretaria de Infraestrutura tomará medidas, incluindo o reposicionamento da areia.