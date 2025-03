Com 206 homicídios, Ceará tem fevereiro menos violento desde 2019

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO / Imagem ilustrativa EM março, foram 68 homicídios no Estado

O Ceará registrou em fevereiro último 206 assassinatos, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) consolidados na tarde desta segunda-feira, 10. Foi o melhor resultado para um mês de fevereiro desde 2019. Em relação a fevereiro de 2024, quando 257 homicídios foram registrados, a redução foi de 19,8% — é importante destacar que fevereiro do ano passado foi bissexto, portanto, teve um dia a mais.

Enquanto em fevereiro deste ano, a média do Estado foi de 7,35 assassinatos diários, em fevereiro de 2024, essa média havia sido de 8,86 — ou seja, houve uma redução de 16,98%. Ainda conforme as estatísticas da pasta, Fortaleza registrou 65 assassinatos no mês passado.

É um número semelhante ao de fevereiro de 2024, que teve, na Capital, 69 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Dos 206 CVLIs registrados, 201 foram descritos como homicídios dolosos. Ainda ocorreram dois feminicídios e três roubos com resultado morte (latrocínios).

Nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, foram registrados 59 CVLIs. Em fevereiro de 2024, haviam sido computados 78 assassinatos nos 18 municípios que compõem a Grande Fortaleza.

Já no Interior, ocorreram 82 CVLIs em fevereiro deste ano, uma diminuição em relação aos 110 casos registrados em fevereiro de 2024. Nos municípios do Interior Sul, foram registrados 38 homicídios em fevereiro deste ano, enquanto, em fevereiro do ano passado, haviam sido 39. Na Região Norte, a diminuição foi maior, de 38%. Em fevereiro de 2024, foram 71 CVLIs e, em fevereiro de 2025, 44.

Os municípios mais violentos no mês que passou, em números absolutos, foram: Fortaleza (65), Caucaia (15), Maranguape (11), Maracanaú (11), Juazeiro do Norte (5), Canindé (5) Sobral (4), Boa Viagem (4) e Baturité (4).

O secretário Roberto Sá comemorou os números, destacando que esse foi o melhor resultado para um mês nos últimos cinco anos — desde dezembro de 2019 não haviam sido registrados mês com menos assassinatos, no que pese fevereiro ter menos dias.

Sá também reforçou que a redução se deu em todas as regiões do Estado. Ele ainda creditou os resultados aos programas implementados pela SSPDS, assim como o esforço dos profissionais da segurança pública.

"Saímos de uma média de 16 armas de fogo apreendidas no segundo semestre do ano passado para 20 armas de fogo por dia, quase uma por hora", afirmou o secretário em sonora enviada pela assessoria de comunicação da pasta.

"Efetuamos também mais prisões. Aumentamos o número de prisões em flagrante e também em cumprimento de mandados de prisão. Há um programa, o Ceará contra o Crime, que faz com que o Governo do Estado, na sua determinação de combater o crime e trazer mais paz e tranquilidade, esteja fazendo investimentos em segurança pública, em recursos humanos e recursos materiais".

Em todo o bimestre, o Ceará registrou 475 CVLIs, um número que é 12,19% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Neste mês março, os números da SSPDS indicam que 68 homicídios foram registrados no Estado até domingo passado, 9.

Homicídios em fevereiros

Fevereiro de 2019 164 assassinatos

Fevereiro de 2020 459 assassinatos

Fevereiro de 2021 250 assassinatos

Fevereiro de 2022 276 assassinatos

Fevereiro de 2023 251 assassinatos

Fevereiro de 2024 257 assassinatos

Dados

Importante destacar que fevereiro do ano passado foi bissexto, portanto, teve um dia a mais