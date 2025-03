Postos de saúde de Fortaleza começam a receber medicamentos que estavam em falta

Foto: SMS/Divulgação Medicamentos começam a ser abastecidos

Medicamentos que estavam em falta nos postos de saúde de Fortaleza começaram a ser distribuídos para as unidades nessa semana. Conforme Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 47 dos 137 fármacos de responsabilidade da pasta e considerados prioritários devem chegar até o fim desse mês de março.

Novos lotem chegam em abril, mas órgão não informou quando todo o estoque será reposto.

Socorro Martins, titular da pasta, falou sobre o assunto em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 13. Na ocasião, a gestora justificou a escassez dos fármacos, situação que vinha se agravando desde o fim de 2024, pontuando que o problema aconteceu por falta de planejamento da gestão anterior.

Representante municipal explicou que para garantir os medicamentos é necessário fazer uma programação entre a segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro, pois depois desse período a indústria farmacêutica "fecha as portas" e permanece assim até pelo menos meados de janeiro.

No entanto, ela destacou que não houve esse planejamento na administração passada e que não havia nada programado para os três primeiros meses de 2025. "Recebemos a secretaria de saúde do Município com quase todas as medicações zeradas", disse a secretária.

Além disso, Socorro pontuou que gestão anterior deixou muitas dívidas e que existia um déficit "significativo" de verba para atender demandas como a de abastecimento de medicamentos. "Nós já temos o recurso pra bancar o que é necessário nas nossas unidades básicas de saúde", garantiu.

Conforme SMS, a pasta é responsável por distribuir 137 medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 81 da farmácia básica, 37 voltados para a saúde mental e 19 componentes complementares.

No fim de fevereiro recente, durante evento de entrega de ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Fortaleza, Socorro Martins chegou a afirmar para a imprensa que o fornecimento de fármacos na atenção básica deveria ser regularizado após o Carnaval.

Distribuição começou nessa semana e até o fim deste mês de março a situação deve ser em parte regularizada, conforme pasta. Para saber se o posto tem o medicamento do qual precisam, populares podem acessar o aplicativo Mais Saúde Fortaleza, da Prefeitura, e obter informação.

Novos lotes devem chegar em abril

Nessa semana O POVO chegou a ir em diversos postos de saúde de Fortaleza para observar a situação do abastecimento de fármacos nos locais. De acordo com pacientes das unidades, a escassez de medicamentos abrange desde remédios simples como aqueles que precisam ser usados de forma contínua.

Fármacos que apresentavam maior déficit na ocasião eram aqueles utilizados para o tratamento de diabetes e hipertensão, como Diamicron, Captopril e Losartana. No entanto, analgésicos e antitérmicos também estavam em falta. Escassez dos medicamentos causou frustação e preocupação nos populares.

A SMS não informou os medicamentos que já foram distribuídos, mas apontou que 47 fármacos devem chegar até o fim desse mês. Entre eles estão: Diazepam, Ibuprofeno, Prednisona, Carbonato de Lítio, Cefalexina, Loratadina, Flunocazol, Miconazol, Paroxetina, Carvedilol, Clomipramina e Permetrina.

"O que falta, alguns medicamentos que a gente já tomou conhecimento, que devem ser distribuídos ao longo desses dias, na próxima semana, o medicamento do paciente diabético, dos hipertensos, que são importantes para que a gente possa dar essa assistência devem estar chegando no mais tardar na próxima semana", disse a secretária Socorro Martins, durante coletiva de imprensa realizada hoje.

"Lamentavelmente nós recebemos uma secretaria, um governo extremamente desestruturado, sem estrutura nehuma para que a gente possa cumprir com nossa obrigação que é servir bem a nossa população", completou, frisando que durante sua gestão o abastecimento será uma das prioridades.

De acordo com pasta, novos lotes devem chegar em abril e o reabestecimento segue acontecendo "até que todo o estoque dos medicamentos que encerraram seja reposto". Secretaria não informou, no entanto, a data precisa em que haverá a reposição completa ou quantos já foram entregues para as unidades.





Novos lotes devem chegar em abril

Nesta semana O POVO visitou diversos postos de saúde de Fortaleza. De acordo com pacientes, a escassez de medicamentos abrange desde remédios simples como aqueles que precisam ser usados de forma contínua.

Fármacos que apresentavam maior déficit na ocasião eram aqueles utilizados para o tratamento de diabetes e hipertensão, como Diamicron, Captopril e Losartana. No entanto, analgésicos e antitérmicos também estavam em falta. Escassez dos medicamentos causou frustação e preocupação nos populares.

A SMS não informou os medicamentos que já foram distribuídos. Dentre os 47 fármacos que devem chegar até o fim deste mês, estão: Diazepam, Ibuprofeno, Prednisona, Carbonato de Lítio, Cefalexina, Loratadina, Flunocazol, Miconazol, Paroxetina, Carvedilol, Clomipramina e Permetrina.

"O que falta, alguns medicamentos que a gente já tomou conhecimento, que devem ser distribuídos ao longo desses dias, na próxima semana, o medicamento do paciente diabético, dos hipertensos, que são importantes para que a gente possa dar essa assistência devem estar chegando no mais tardar na próxima semana", disse a secretária Socorro Martins, durante coletiva de imprensa realizada hoje.

"Lamentavelmente nós recebemos uma secretaria, um governo extremamente desestruturado, sem estrutura nenhuma para que a gente possa cumprir com nossa obrigação que é servir bem a nossa população", completou.

De acordo com pasta, novos lotes devem chegar em abril e o reabastecimento segue acontecendo "até que todo o estoque dos medicamentos que encerraram

seja reposto".

SMS

Secretaria não informou, no entanto, a data precisa em que haverá a reposição completa ou quantos já foram entregues para as unidades de saúde