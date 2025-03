Wally Menezes é empossado como reitor do IFCE por mais quatro anos

Foto: João Filho Tavares MINISTRO Camilo Santana presidiu a solenidade

O professor Wally Menezes tomou posse como reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) na tarde dessa sexta-feira, 14. A solenidade ocorreu na Reitoria do Instituto, no bairro Jardim América, em Fortaleza. Wally Menezes ocupa o cargo desde 2021 e, em outubro de 2024, foi reeleito pela comunidade acadêmica para um novo mandato de quatro anos.

Segundo o reitor, no segundo mandato terá como foco a expansão do IFCE e a implementação de políticas de alimentação e transporte para reduzir a evasão estudantil.

José Wally Mendonça Menezes é ex-aluno da Escola Técnica Federal do Ceará (ETFCE) e graduado, mestre e doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Com experiência em gestão no IFCE, ocupou cargos como coordenador de cursos, Inovação, Pós-graduação e assessor da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. Entre 2017 e 2020, foi pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Instituto.

O ministro da Educação, Camilo Santana, foi quem presidiu a solenidade de posse ao gestor. O evento também contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Na ocasião, Camilo Santana destacou a importância do IFCE para a educação do Ceará: “O Instituto Federal é uma referência e um verdadeiro patrimônio do povo cearense, oferecendo oportunidades não apenas no ensino técnico, mas também na graduação, pós-graduação e licenciatura”.

O governador Elmano também ressaltou a influência do IFCE para o crescimento do Estado: “Estamos trabalhando em parceria com as universidades estaduais, a Universidade Federal do Ceará (UFC) e o IFCE para formar jovens em áreas estratégicas, como energia renovável e tecnologia da informação e comunicação, permitindo que milhares de jovens tenham acesso a melhores empregos e oportunidades. É evidente que essa união de esforços é essencial para o avanço das políticas públicas em nosso Estado”.

Na ocasião, os gestores atualizaram sobre a expansão do IFCE. A medida foi anunciada em março de 2024 e a autorização para a elaboração dos projetos foi concedida em outubro do mesmo ano pelo Ministério da Educação (MEC).

Os novos campi serão construídos nos municípios de Campos Sales, Cascavel, Lavras da Mangabeira, Mauriti. Já Fortaleza receberá duas novas unidades nos bairros Messejana e São Gerardo. Com a criação dos seis novos campi, o instituto passará a contar com 39 unidades no Ceará.

Conforme o reitor Wally, o mais adiantado é o campus São Gerardo, que se localizará no prédio da antiga sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), na avenida Bezerra de Menezes, e com previsão para inaugurar neste ano.

“O projeto de manutenção e reestruturação do campus São Gerardo está em fase final. Trata-se de uma grande reforma, cujo planejamento será concluído até 31 de março. A partir daí, encaminhamos para licitação em abril para a execução da reforma”, declarou.

Quanto à contratação de novos professores, o reitor afirmou que depende da liberação de códigos de vagas pelo MEC. Um novo edital deve ser aberto assim que a construção dos campi for iniciada. “A expectativa é que isso aconteça até o final deste ano, em novembro, ou, no mais tardar, no início do próximo ano”, explicou.

Na ocasião, também foi anunciada a construção de um restaurante estudantil e um laboratório de inteligência artificial no novo campus São Gerardo, em Fortaleza. Os setores devem ser construídos simultaneamente com a reforma do campus, com previsão de conclusão em 90 dias.

Posse de 30 diretores-gerais do IFCE



Durante a solenidade de posse do reitor, também foram empossados outros 30 diretores-gerais do IFCE os campi da capital e do interior:

Acaraú - Rubens Galdino Feijó

Acopiara - Kelvio Felipe dos Santos

Aracati - Mário Wedney de Lima Moreira

Baturité - Glaucilene Lima Maia Pinheiro

Boa Viagem - João Paulo Arcelino do Rêgo

Camocim - Roger Almeida Gomes

Canindé - Diná Santana de Sousa

Caucaia - Jarbas Rocha Martins

Cedro - Antony Gleydson Lima Bastos

Crateús - Diego Ximenes Macedo

Crato - Nustenil Segundo de Moraes Lima Marinus

Fortaleza - Adriana Guimarães Costa

Horizonte - Maria Madalena da Silva

Iguatu - Francisco Heber da Silva

Itapipoca - Breno Anderson Leitão Ursulino

Jaguaribe - Antônio Augusto Teixeira Peixoto

Juazeiro do Norte - Alex Jussileno Viana Bezerra

Limoeiro do Norte - Francisco Valmir Dias Soares Junior

Maracanaú - Rossana Barros Silveira

Maranguape - Robson da Silva Siqueira

Morada Nova - Leonardo Freitas Galvão de Albuquerque

Paracuru - Manoel Paiva de Araújo Neto

Pecém - Francisca Lívia Costa Pires

Quixadá - Alexandre César Praxedes Rodrigues

Sobral - Wilton Bezerra de Fraga

Tabuleiro do Norte - Samuel Lázaro Luz Lemos

Tauá - Weberte Alan Sombra

Tianguá - Clemilton da Silva Ferreira

Ubajara - Mário de Oliveira Rebouças Neto

Umirim - Maria Michele Colaço Pinheiro