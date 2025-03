Defesa Civil de Fortaleza registra 20 ocorrências em consequência das chuvas

Foto: Eduarda Porfírio/ O POVO ALAGAMENTO em ponto de ônibus no bairro Couto Fernandes neste sábado, 15

A Defesa Civil de Fortaleza atendeu 20 ocorrências entre as 18 horas de sexta-feira, 14, e as 18 horas de ontem, 15. Segundo dados divulgados pelo órgão, foram identificados 13 riscos de desabamento, seis alagamentos e um incêndio durante o período.

Os bairros da Capital onde houve registros de riscos de desabamento são: Autran Nunes (1), Cidade 2000 (1), Conjunto Ceará (1), Conjunto Palmeiras (1), Dias Macedo (1), Edson Queiroz (1), Granja Portugal (1), Parreão (2), Sabiaguaba (1) e São João do Tauape (3).

Já os alagamentos foram identificados no: Barroso (1), Conjunto Palmeiras (1), Jangurussu (2), Parque Santa Maria (1) e Passaré (1). Uma ocorrência de incêndio foi atendida no Conjunto Ceará.

Os atendimentos ocorreram em meio as chuvas que atingiram Fortaleza nos últimos dias. Só entre 7 horas de sexta-feira, 14, e 7 horas desse sábado, 15, a Cidade acumulou 22,4 mm no posto Castelão. De acordo com Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), 93 municípios registraram ao todo precipitações dentro desse período, com a maior identificada em Milagres, de 89 mm.

Entre as cidades afetadas por chuvas intensas está Caucaia, na Região Metropolitana (RMF), que chegou a decretar situação de emergência na última semana. Ontem, a Prefeitura anunciou a criação de um Comitê de Crise para atuar na redução de danos provocados pelas precipitações.

Comitê será formado por diversas secretarias e órgãos municipais, como a Defesa Civil, que é vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública; a Secretaria do Patrimônio e Transporte; a Secretaria de Infraestrutura; o Instituto do Meio Ambiente de Caucaia; a Secretaria de Desenvolvimento Social; a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde.

A atuação do órgão, segundo o Município, será em várias frentes para "sanar as ocorrências oriundas das fortes chuvas e diminuir significativamente o impacto delas na infraestrutura da cidade", fortalecendo as ações preventivas, de resposta e de assistência à população afetada, além de ampliar a interlocução com órgãos estaduais, federais e instituições parceiras. (Gabriela Almeida)