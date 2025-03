Ano Jubilar: igreja em Fortaleza realiza missas especiais em idiomas estrangeiros

Foto: AURÉLIO ALVES O Ano Jubilar busca promover o perdão, a reconciliação e a redenção

O Santuário Arquidiocesano de Adoração, conhecido como Igreja de São Benedito, no Centro de Fortaleza, realiza em março as missas vernaculares, ou seja, inteiramente celebradas em idiomas estrangeiros. A iniciativa faz parte da programação do Ano Jubilar.

Missas em inglês e espanhol já foram realizadas, e neste domingo, 16, a celebração ocorreu em francês. O calendário ainda prevê uma cerimônia em italiano e a programação será encerrada com uma celebração em latim.



Na manhã deste domingo, 16, apesar da chuva em Fortaleza, considerada a maior do Estado segundo boletim diário da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a igreja reuniu um número significativo de fiéis.

A maioria do público era local, com entendimento básico ou intermediário da língua francesa. Alguns, no entanto, não dominavam o francês, mas, com o conhecimento prévio dos costumes católicos, conseguiram acompanhar a cerimônia sem dificuldades.

Para o momento, ainda foi distribuído um folheto com a indicação de um QR Code, que direcionava para um material de apoio com informações sobre a missa, incluindo a descrição dos cânticos e os textos da pregação para os fiéis.

A celebração foi presidida pelo padre Raimundo Nonato de Oliveira Neto, convidado que destacou que a realização de missas em diferentes línguas reforça o caráter global do Jubileu.

O Santuário Arquidiocesano de Adoração (antiga Igreja de São Benedito, no Centro) foi escolhido como Santuário de Peregrinação Jubilar Crédito: AURÉLIO ALVES O Santuário Arquidiocesano de Adoração (antiga Igreja de São Benedito, no Centro) foi escolhido como Santuário de Peregrinação Jubilar Crédito: AURÉLIO ALVES O Santuário Arquidiocesano de Adoração (antiga Igreja de São Benedito, no Centro) foi escolhido como Santuário de Peregrinação Jubilar Crédito: AURÉLIO ALVES A celebração foi presidida pelo padre Raimundo Nonato de Oliveira Neto. O Santuário Arquidiocesano de Adoração (Antiga igreja de São Benedito, no Centro) foi escolhido como Santuário de Peregrinação Jubilar Crédito: AURÉLIO ALVES

“Celebrar a missa em diversas línguas reforça essa universalidade da Igreja”, explicou padre Raimundo Nonato de Oliveira Neto. “Fortaleza é uma cidade turística e cultural, então, essas celebrações atraem professores, estudantes e pessoas que têm contato com esses idiomas. Muitos vão por curiosidade, para vivenciar a experiência de uma missa em francês, inglês ou outras línguas", completou o religioso.

Cearense, padre Neto explica que aprendeu francês, inglês e outros idiomas de forma autodidata. Ele destaca a importância da humildade ao tentar se comunicar em outro idioma. “Eu sempre aviso os fiéis que estudam a língua que posso cometer erros de pronúncia ou gramática. O importante é a humildade. Melhor errar tentando do que não se esforçar", diz.

O casal Klayton Ximenes, 45 anos, e Débora Ximenes, 44 anos, trouxe seus dois filhos para a missa. Nos domingos anteriores, já haviam participado das missas em inglês e espanhol. "A gente sempre procura ir à missa aos domingos, então, juntar a missa com a oportunidade de vivenciar uma língua diferente, esse contato, é enriquecedor. Além de fortalecer nossa fé, ainda adquirimos conhecimento de uma nova língua”, conta Klayton.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.03.2025: Klayton Ximenes e Débora Ximenes. O Santuário Arquidiocesano de Adoração (Antiga igreja de São Benedito, no Centro) foi escolhido como Santuário de Peregrinação Jubilar. Por isso estão celebrando missas em diversas línguas, nesse domingo a missa será em Francês. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Já a enfermeira Glaziane da Silva Paiva Bandeira, 46 anos, foi com o marido e os três filhos ao Santuário. Fluente em francês, ela compartilhou que já teve a oportunidade de ir à França, onde presenciou celebrações de missas.

“Lembro da passagem em que Deus nos ensina a acolher o estrangeiro. Senti isso na prática quando fui bem recebida lá. Acho importante fazermos o mesmo aqui, pois muitas vezes a pessoa, sem dominar a língua, se sente perdida. O Ano Jubilar é justamente para ajudar a superar essas barreiras linguísticas e culturais."

Ela também comenta sobre sua percepção da missa: "Eu achei lindo, principalmente porque o francês tem essa característica mais lírica. Além disso, a gente acaba prestando mais atenção, se esforçando mais para entender e abstrair o máximo possível durante a celebração”, diz.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.03.2025: Glaziane da Silva Paiva Bandeira (mãe) / Fabrício Bandeira (Pai), Maria de Guadalupe (16), Fabrine (13), Fanuel (12). O Santuário Arquidiocesano de Adoração (Antiga igreja de São Benedito, no Centro) foi escolhido como Santuário de Peregrinação Jubilar. Por isso estão celebrando missas em diversas línguas, nesse domingo a missa será em Francês. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Pároco e reitor do santuário, Francisco Júnior, 50 anos, foi quem teve a ideia de realizar as celebrações vernaculares. Ele relata que a experiência tem sido surpreendente. “Eu imaginava que os grupos seriam menores, pensava: ‘Se houver dez pessoas, a gente celebra com as dez pessoas’. Mas, ao contrário, as celebrações têm sido realmente muito concorridas. Percebemos que o cearense tem uma cultura muito aberta, além disso, muitas pessoas falam várias línguas”, destaca.

O sacerdote relata que, até o momento, a missa celebrada em espanhol foi a que atraiu o maior número de fiéis estrangeiros.

Confira a programação das próximas missas

Quando : 23 de março, missa em italiano, às 15 horas

: 23 de março, missa em italiano, às 15 horas Quando : 30 de março, missa em latim, às 10 horas

: 30 de março, missa em latim, às 10 horas Onde: Santuário Arquidiocesano de Adoração Paróquia São Benedito (Avenida Imperador, 1165 - Centro, Fortaleza)

O significado do Ano Jubilar

O Jubileu tem origem no livro de Levítico, capítulo 25, e na tradição católica representa um tempo de descanso para a terra, perdão de dívidas, libertação de prisioneiros e restauração das relações sociais. A Igreja, inspirada na sagrada escritura, promove os Anos Jubilares como períodos de conversão, fortalecimento dos laços fraternais e aproximação de Deus.

Antigamente, uma das principais condições para ganhar a indulgência do Jubileu (remissão de pecados) era que os fiéis viajassem até Roma, como uma demonstração de fé e penitência. Atualmente, não se exige mais que os fiéis se desloquem para Roma e a igreja permite peregrinações nas dioceses locais.



SERVIÇO

Próximas missas

Data: 23 de março, missa em italiano, às 15 horas

Data: 30 de março, missa em latim, às 10 horas

Local: Santuário Arquidiocesano de Adoração Paróquia São Benedito (avenida Imperador, 1165 - Centro, Fortaleza)

Significado do Ano Jubilar

O Jubileu tem origem no livro de Levítico, capítulo 25, e na tradição católica representa um tempo de descanso para a terra, perdão de dívidas, libertação de prisioneiros e restauração das relações sociais. A Igreja, inspirada na sagrada escritura, promove os Anos Jubilares como períodos de conversão, fortalecimento dos laços fraternais e aproximação de Deus.

Antigamente, uma das principais condições para ganhar a indulgência do Jubileu (remissão de pecados) era que os fiéis viajassem até Roma, como uma demonstração de fé e penitência. Atualmente, não se exige mais que os fiéis se desloquem para Roma e a igreja permite peregrinações nas dioceses locais.