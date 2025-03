Fortaleza registra a maior chuva do Ceará entre sábado, 15, e domingo, 16

Foto: AURÉLIO ALVES Fortaleza registrou o maior acumulado do dia, com 67,4 milímetros (mm)

Fortaleza registrou a maior chuva do Ceará entre as 7 horas do sábado, 15, e as 7 horas desse domingo, 16. Foram 67,4 milímetros (mm) acumulados no Posto Maraponga durante o período, de acordo com dados do boletim diário da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No geral, choveu em 131 cidades cearenses dentro do período observado. O segundo maior registro do dia ocorreu no município de Granja, localizado a cerca de 328 quilômetros da Capital, com 67,3 mm no posto Parazinho. Em seguida, Fortaleza aparece novamente, com 65,7 mm no posto Messejana.

Ainda de acordo com o boletim diário da Funceme, os municípios de Aquiraz e Pires Ferreira também registraram altos acumulados no dia, com 60 mm e 55,5 mm, respectivamente. O órgão havia divulgado alerta de chuvas intensas válido até às 12 horas desse domingo, 16.

Para este início de semana a previsão da Funceme é de que o território cearense siga com condições de instabilidade atmosférica até a terça-feira, 18. Em Fortaleza, a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas e trovoadas nesta segunda-feira, 17. Já na terça, de acordo com órgão, deve ser observado um céu parcialmente nublado com chuva na Capital.

Também há previsão de chuva no Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns. Na região do Cariri é previsto chuva até terça-feira, quando o céu terá poucas nuvens ou estará parcialmente nublado.

Com Mariana Fernandes