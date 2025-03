Suspeito de ocultar cadáver de pai e filho em Uruburetama é morto e degolado

Foto: Reprodução/Redes Sociais Eugênio Mesquita Moreira, 28 anos, foi morto também em Uruburetama, assim como Lucas Pires Alves, 25 anos, e Leonardo de Sousa Pires, 4 anos

Eugênio Mesquita Moreira, 28 anos, foi assassinado e decapitado na tarde deste domingo, 16, em Uruburetama, no Vale do Curu. Ele era suspeito de ajudar o irmão a ocultar os cadáveres de Lucas Pires Alves, 25 anos, e Leonardo de Sousa Pires, 4 anos, pai e filho encontrados mortos na última quinta-feira, 13, na Zona Rural de Uruburetama.

Eugênio foi morto a tiros e, após ser alvejado, foi degolado, além de ter a cabeça exposta em uma cerca. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. A Polícia Civil investiga o caso.



Eugênio havia sido preso por força de mandado de prisão temporária na quinta-feira, mas conseguiu a soltura neste sábado, 15. Como O POVO mostrou na sexta-feira, 14, ele havia confessado ter ajudado o irmão, Edson Moreira Mesquita, 29 anos, a enterrar, em cova rasa, os corpos das duas vítimas.

Eugênio, porém, afirmou à Polícia Civil que Edson havia o enganado, ao dizer que Lucas e Leonardo haviam morrido acidentalmente. Foi o próprio Eugênio quem indicou o local onde as vítimas haviam sido enterradas, após mais de um mês de buscas pelos dois, que haviam desaparecido em 29 de janeiro deste ano.

De acordo com o delegado Ronivaldo de Oliveira, do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Itapipoca, Edson devia dinheiro a Leonardo, sendo que este estava reunindo uma quantia para comprar uma casa.



A cobrança de Leonardo pode ter motivado o crime, assim como o fato dele estar portando entre R$ 12 mil e R$ 15 mil reais quando foi morto — esse dinheiro ainda não foi encontrado.



Apesar de Eugênio ter confessado o crime, Edson negou. Ele disse à Polícia que chegou a ver as vítimas deixando a fazenda onde o crime teria acontecido.

Ronivaldo de Oliveira contou, por outro lado, que uma testemunha disse ter sido coagida por Edson a afirmar também ter visto os dois saindo do local. Edson continua preso.

Confira nota da SSPDS sobre o assassinato de Eugênio:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências relacionadas a morte de uma pessoa do sexo masculino, ainda não identificado formalmente, morto por disparos de arma de fogo, neste domingo (16), na cidade de Uruburetama, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17 ) do Ceará. Além das equipes da PCCE e PMCE, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência, que segue em andamento.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.



Crime

Eugênio afirmou à Polícia Civil que o seu irmão Edson havia o enganado, ao dizer que Lucas e Leonardo - pai e filho - haviam morrido acidentalmente