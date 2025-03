Virose da Mosca: Fortaleza registra aumento de 37% nos casos de doenças diarréicas

Foto: João Filho Tavares MOVIMENTAÇÃO intensa nos posto de saúde e UPAS

Fortaleza tem registrado aumento no número de casos de gastroenterite aguda, conhecida como “virose da mosca”. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em fevereiro de 2025 foram registrados 4.211 casos de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) nos postos de saúde, um termo amplo para doenças infecciosas gastrointestinais.

O índice representa um aumento de cerca de 37,8% em comparação ao último mês de janeiro, quando foram registrados 3.056 casos. Até o momento, o município já contabiliza mais de 7.200 casos da doença no ano.

Comparado a fevereiro de 2024, quando foram registrados 3.745 casos nas unidades básicas de saúde do município, o aumento foi de aproximadamente 12,45%.

Com a chegada do período chuvoso e o aumento das temperaturas, os casos de gastroenterite tendem a crescer. Em geral, os primeiros três meses do ano registram o maior número de casos.

“Normalmente, há um pico nos meses de janeiro e fevereiro, com um residual em março. A partir de abril, dependendo da duração do período chuvoso, os casos tendem a diminuir”, afirma Luciana Passos, médica especialista em Estratégia Saúde da Família e assessora técnica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A condição é popularmente conhecida como "virose da mosca", pois a contaminação pode ocorrer pelo contato com alimentos infectados, frequentemente devido à ação de insetos que transportam microrganismos.

“Além disso, a falta de higienização adequada das mãos facilita a transmissão interpessoal das doenças. No começo do ano também temos o retorno às aulas e aglomerações, como no período do Carnaval, o que facilita a transmissão para a população”, explica.

Confira o número de casos de DDAs atendidos em Fortaleza nos últimos meses:

2024

Jan: 3.195

Fev: 3.745

Mar: 3.832

Abr: 4.442

Mai: 3.168

Jun: 2.463

Jul: 2.567

Ago: 2.185

Set: 2.384

Out: 2.707

Nov: 2.339

Dez: 1.930

Total: 34.957

2025

Jan: 3.056

Fev: 4.211

Total: 7.267

Embora qualquer pessoa possa contrair, alguns grupos são mais suscetíveis às gastroenterites. “Os extremos da vida, como crianças até 5 anos e idosos, são os mais vulneráveis. Gestantes e pessoas com deficiência imunológica também precisam de atenção especial”, alerta a médica Luciana Passos.

Nesse período chuvoso, pessoas em vulnerabilidade vítimas de alagamentos e enchentes também estão em maior risco de desenvolver a condição. “A água pode ser contaminada, especialmente em períodos de acúmulo de água não drenada, o que contamina o solo e os alimentos”, explica.

Os principais sintomas da virose da mosca incluem diarreia, vômitos, dores abdominais e mal-estar geral. O maior risco está na desidratação, que pode ser grave em alguns casos.

O tratamento da virose da mosca, na maioria dos casos, é simples e se baseia na hidratação. A recomendação é ingerir bastante líquido e manter uma alimentação leve até a completa recuperação.

Casos de DDAs no Ceará

Até o início de março, o Ceará tem mantido estabilidade nos índices de casos de Doenças Diarreicas Agudas (DDAs). Entre as semanas 1 e 8 de 2025 (de 30 de dezembro de 2024 a 23 de fevereiro), foram registrados 65.260 casos nos municípios do Estado, segundo dados da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Já na semana 9 (de 24 de fevereiro a 2 de março), o número subiu para 69.400, representando um aumento de aproximadamente 6,34%. Em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram registrados 68.919 casos, o crescimento foi de cerca de 0,70%.

Em 2024, o Ceará registrou mais de 367 mil casos de Doenças Diarreicas Agudas (DDAs), o que representa um aumento de aproximadamente 53,71% em relação a 2023, quando foram contabilizados 239 mil casos. Esse foi o maior número de ocorrências registrado na última década.

