Governo Federal prevê recursos para o IJF e volta de serviços no Hospital da Mulher

ENTREVISTA com ministro da Saúde Alexandre Padilha na rádio O POVO/CBN

O Ministério da Saúde deverá investir R$ 200 milhões no Instituto Doutor José Frota (IJF) e retomar atividades paralisadas no Hospital da Mulher, em Fortaleza.

As medidas foram anunciadas pelo novo titular da pasta federal, Alexandre Padilha, em visita ao O POVO, ontem, 19.

No IJF, os recursos devem ser enviados em parcelas, ao longo de 12 meses, com possibilidade de aumento a depender da necessidade do Hospital.

O montante chega para ser destinado à reabertura de 30 leitos de ortopedia, aumento da quantidade de exames hemodinâmicos (até 250 mensais) e incremento das ressonâncias magnéticas, que devem sair de 350 para 850 ao mês.

Já no Hospital da Mulher, o objetivo é retomar diversas atividades que estavam paralisadas, como cirurgias ginecológicas e exames de histeroscopia. Padilha também afirmou que o hospital terá um novo modelo de custeamento dos serviços, visando reunir diversas necessidades da saúde feminina em um único local.

“Estamos inaugurando aqui no Hospital da Mulher uma nova tabela de remuneração do atendimento da saúde da mulher. Procedimentos de cirurgia, diagnóstico, que eram feitos de forma fragmentada, passam a ser tudo integrado, e por isso acontece mais rápido, no próprio hospital”, explica o ministro.

As medidas foram anunciadas após reuniões entre a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes) e representantes do Governo do Ceará, Prefeitura e secretarias de saúde a nível estadual e municipal. As negociações ocorrem em paralelo à inauguração do Hospital Universitário do Ceará, mote da visita ministerial à Capital neste feriado de São José.

Segundo Padilha, as medidas, tanto no IJF quanto no Hospital da Mulher, têm como principal foco a redução do tempo de espera no atendimento à saúde.

A diminuição da demora nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido tratada como prioridade pela nova gestão da pasta desde o discurso de posse, no dia 10 de março.

Prefeitura e MS ainda não tratam sobre ampliação dos horários em postos de saúde

Em entrevista ao O POVO no mês de fevereiro, o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) afirmou que deseja buscar ajuda do Ministério da Saúde para ampliar o funcionamento dos postos de saúde da Capital até às 21 horas.

A medida foi uma das principais propostas de campanha do atual gestor, eleito no pleito municipal de 2024.

De acordo com Evandro, o auxílio financeiro do Ministério da Saúde seria destinado para o credenciamento de novos profissionais da saúde da família. A ideia é que estas equipes saltem de 450 para 1.300 na Capital.

Questionado sobre as conversas para esse auxílio do MS, Padilha afirmou que o tema não foi tratado durante as reuniões executadas nesta visita à Fortaleza, mas que a pasta está sempre aberta para o diálogo.

Padilha elogiou a proposta do atual prefeito de Fortaleza e chegou a dar como exemplo o Complexo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul, que pertence ao Ministério da Saúde e deverá começar a atuar em breve com terceiro turno.

“Uma das decisões que nós tomamos lá é fazer terceiro turno. Vai funcionar de 19 horas até 1 hora da manhã para fazer diagnóstico, cirurgias eletivas, vai funcionar de sábado. Porque é muito importante adequar à vida das pessoas. As pessoas não estão às vezes durante a semana perto da unidade básica de saúde”, comenta.

“Vamos enterrar a tabela SUS”, afirma ministro

Entre as medidas a nível nacional que deverão ser adotadas pela nova gestão do MS está a atualização da tabela SUS, índice de referência do Governo Federal para o pagamento das entidades que prestam serviços à saúde pública.

Em defasagem, a tabela já havia sido criticada por entidades da Capital, como a Santa Casa de Misericórdia, que afirma não receber os valores suficientes para o custeio dos procedimentos realizados.

Conforme o ministro, a tabela atual enfrenta problemas não só na remuneração, mas também na fragmentação dos serviços.

A nova proposta é de que as prestadoras de serviços, para receber os recursos do MS, reúnam todos os serviços necessários para as pacientes em um único local.

“Nós vamos enterrar a tabela SUS. Vamos ter a ousadia de superar esse modelo. Na tabela SUS, o problema não é só o valor do recurso, mas ele é fragmentado. Você tem uma suspeita de câncer de mama e vai ao hospital fazer esse procedimento. A tabela SUS paga um valor para a mamografia, um para ultrassom, um para biópsia e diagnóstico, cada um fragmentado. A pessoa pode ser obrigada a fazer cada um em um serviço diferente”, explicou Padilha, em entrevista à rádio O POVO CBN.

Para incentivar a prestação do serviço completo nas unidades, o Ministério também prevê a compra do chamado “pacote completo”, com todas os exames necessários ao público atendido reunidos em um só local.

De acordo com Padilha, as unidades que cumprirem essa prerrogativa deverão receber um valor a mais em recursos.

“A gente vai buscar superar isso integrando esses procedimentos, pagando pelo pacote completo. Para receber o recurso, vai ter que fechar todo o diagnóstico. Não adianta fazer a mamografia e não fazer a biópsia. Isso estimula o serviço a se organizar dessa forma. E vai receber mais se fizer no tempo correto”, conclui.



IJF terá novos equipamentos de detecção de metal até próximo ano, diz superintendente

Após novos casos de violência no Instituto Doutor José Frota (IJF), cobranças pela segurança de pacientes e profissionais aumentaram. Riane Azevedo, superintendente da unidade, afirmou que novos equipamentos como portas com detecção de metal e esteiras com Raio X estão em processo de licitação.

Segundo a gestora, aquisições devem estar em funcionamento, no máximo, no próximo ano.

Há duas semanas, após o assassinato de um homem na unidade, IJF voltou a usar detector de metais como uma das medidas de segurança. A vítima foi morta com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo dentro do equipamento.

Na época, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que IJF também deve utilizar reconhecimento facial para reforçar segurança.

“Muitas medidas foram efetivadas ao longo desse tempo e mais efetivamente esse ano. Houve um avanço muito grande na colocação dessas 355 câmeras, uma sala de monitoramento onde fica 24 horas a gente observando tudo que acontece dentro do hospital. Além disso, também houve um aumento do efetivo da Guarda Municipal, saindo de 34 para 66”, detalhou a superintendente. (Colaborou Alexia Vieira)

