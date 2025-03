IJF terá novos equipamentos de detecção de metal até próximo ano

Após novos casos de violência no Instituto Doutor José Frota (IJF), cobranças pela segurança de pacientes e profissionais aumentaram. Riane Azevedo, superintendente da unidade, afirmou que novos equipamentos como portas com detecção de metal e esteiras com Raio X estão em processo de licitação.

Segundo a gestora, aquisições devem estar em funcionamento, no máximo, no próximo ano.

Há duas semanas, após o assassinato de um homem na unidade, IJF voltou a usar detector de metais como uma das medidas de segurança. A vítima foi morta com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo dentro do equipamento.

Na época, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que IJF também deve utilizar reconhecimento facial para reforçar segurança.

"Muitas medidas foram efetivadas ao longo desse tempo e mais efetivamente esse ano. Houve um avanço muito grande na colocação dessas 355 câmeras, uma sala de monitoramento onde fica 24 horas a gente observando tudo que acontece dentro do hospital. Além disso, também houve um aumento do efetivo da Guarda Municipal, saindo de 34 para 66", detalhou a superintendente. (Colaborou Alexia Vieira).