Obras de três Casas da Mulher Cearense estão sendo concluídas, afirma Elmano

Foto: Gabriela Almeida/O POVO Além das três Casas da Mulher Cearense, uma nova Delegacia de Defesa das Mulheres (DDM) será entregue em breve

A Secretaria das Mulheres do Ceará (SEM) realiza a cerimônia de posse do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher nesta quinta-feira, 20. O evento contou com a presença da ministra das mulheres, Cida Gonçalves; do governador do Estado, Elmano de Freitas; da titular da SEM, Lia Gomes.

Durante o evento, o governador afirmou que obras de três Casas da Mulher Cearense estão sendo construídas. Os novos equipamentos funcionarão nos municípios de Tauá, Iguatu e Crateús.

Explicando um pouco sobre a Conferência Nacional de Políticas às Mulheres, a ministra Cida ressaltou que para o debate deste ano serão tratadas a democracia e igualdade.

“Nós queremos discutir qual é o papel das mulheres na construção da democracia e nós queremos discutir todas as formas de igualdade desse país. A igualdade passa por termos acesso ao mundo do trabalho”, afirma.

Cida continua: “Nós precisamos pensar um país e que não tenha mulheres, sejam mães solos, pretas, mais excluídas do que qualquer outra. Nós precisamos pensar em um país em que as mulheres têm o direito de falar sem serem xingadas o tempo todo”.

“Eles não querem igualdade de gênero, e nós temos que brigar porque nós queremos igualdade de gênero”, destacou Cida.

O governador Elmano destaca que é importante desenvolver uma política pública em parceria com a SEM, que trate da prevenção e apoio às jovens que engravidaram na adolescência e que abandonaram a escola.

Elmano afirmou que a vice-governadora, Jade Romero, estava discutindo com a agência francesa sobre um financiamento exclusivamente para uma política pública neste sentido, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc CE).

Obras de três Casas da Mulher Cearense estão sendo concluídas

Elmano destacou que a conclusão de mais três casas da mulher cearense está sendo feita: “O Ceará vai chegar a dez [unidades]. Nós temos avançado nos municípios, com casas municipais (...) Nós precisamos construir no Estado uma rede de enfrentamento à violência contra as mulheres”. E destacou: “Estamos abrindo uma nova Delegacia de Defesa das Mulheres (DDM)”.

Ainda segundo ele, estão sendo disponibilizados R$ 62 milhões para que mulheres tenham crédito para montar o seu próprio negócio.

Nos próximos dias, a data de inauguração da nova delegacia especializada nos direitos das mulheres será marcada: “Já tá com todo o pessoal nosso que nós contratamos do concurso”, afirmou o governador ao O POVO.

“Assim que o Congresso aprovar o orçamento, nós vamos estar liberando os recursos, tanto de emenda, quanto do próprio ministério, para que os estados possam executar as políticas”, disse Cida ao O POVO.

Segundo Cida, o orçamento da senadora Augusta Brito é de R$ 4 milhões, e R$ 8 milhões para cada uma das Casas da Mulher Cearense, totalizando R$ 28 milhões.

“Na verdade nós temos uma proposta de fazer com que a sociedade se envolva no debate na violência contra as mulheres, porque na maioria das vezes o feminicídio é um crime evitável. Então, se você liga um 190, se você faz alguma coisa, você evita o feminicídio”, acrescenta. (Colaborou a repórter Gabriela Almeida)