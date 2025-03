Um dia após inauguração, Hospital Universitário do Ceará tem 18 pacientes internados

Foto: FABIO LIMA SUELY Martins será a primeira paciente a fazer cirurgia de cabeça e pescoço na unidade

ATUALIZAÇÃO: Número de pessoas internadas foi atualizado pela assessoria de imprensa do HUC.

Um dia depois de ser inaugurado, o Hospital Universitário do Ceará (HUC) tem 18 pacientes internados nos 159 leitos já disponíveis, com previsão de preenchimento total até o final desta semana. Os pacientes começaram a ser transferidos já na noite de quarta-feira, 19.

Com a inauguração dividida em três etapas, a expectativa é de que a unidade esteja, até julho, com 70% dos serviços previstos em funcionamento. O total de capacidade executada é previsto para o final de 2025.

A comerciante Suely Martins, 46, de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi uma das pacientes já encaminhadas para o HUC. Ela contou que passou por consulta oncológica e psicológica e foi informada de que será a primeira paciente a fazer cirurgia de cabeça e pescoço na unidade.

A comerciante Suely Martins, 46, de São Gonçalo do Amarante, foi informada que será a primeira paciente a fazer cirurgia de cabeça e pescoço na unidade Crédito: FÁBIO LIMA

“Eles disseram que todo tratamento vai ser feito aqui, que é muito importante, eu não vou precisar estar indo para outro local, né? Eu fiquei até 'meu Deus, que hospital é esse?' Muito bonito. Gostei muito. Vale à pena”, conta.

De acordo com a diretora-geral do Hospital Universitário do Ceará, a médica Ivelise Brasil, os atendimentos previstos para a primeira etapa já estão em pleno funcionamento, inicialmente sem serviços de urgência e emergência.

Com perfil de ensino, pesquisa e extensão em saúde pública, com foco na formação acadêmica de novos profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS), o HUC inicia os acompanhamentos com serviços especializados em Cirurgia Vascular, Oncologia (Clínica e Cirúrgica), Hematologia, Urologia e Cirurgia Cabeça e Pescoço.

Como os pacientes são regulados para o Hospital Universitário do Ceará

Como unidade de saúde de atenção terciária, de alta complexidade, os atendimentos são realizados via Central de Regulação, após avaliações iniciais. Após o agendamento, o paciente recebe uma comunicação, chamada de “boleto”, informando a data, o horário e local de atendimento dentro da unidade.

“Nós temos um setor chamado núcleo interno de regulação. Esse núcleo interno vê, em tela, todos os pacientes que estão em solicitações de vagas para o hospital; checamos se esse paciente está dentro do perfil, ou seja, se temos a condição de resolver o problema do paciente. Se sim, sinalizamos para essa Central de Regulação que o leito está vago, aí a unidade que solicitou a vaga providencia o transporte desse paciente para nós”, detalha como é o procedimento de regulação.

Nesta primeira fase de funcionamento, serão realizados atendimentos especializados em Cirurgia Vascular, Oncologia (Clínica e Cirúrgica), Hematologia, Urologia e Cirurgia Cabeça e Pescoço. A unidade hospitalar conta ainda com um Centro de Imagem completo, com ressonância magnética, tomografia computadorizada, hemodinâmica, ultrassonografia, ecocardiograma e eletrocardiograma.

“O nosso hospital vem para somar à rede. Então, nós abrimos mais portas para o paciente de alta complexidade, que precisa de uma assistência. Além da gente somar em números, também somamos em qualidade; o parque tecnológico do hospital permite que a gente tenha uma assistência com a mais alta tecnologia que existe dentro do Estado do Ceará”, afirma.

Segunda etapa do HUC deve ser entregue até julho

Com a inauguração dividida em três etapas, a expectativa é que o Hospital Universitário do Ceará esteja, até julho, com 70% dos serviços previstos em funcionamento, de acordo com Ivelise Brasil.

Na segunda etapa, o hospital deve passar a oferecer serviços de Ginecologia e Cirurgia Ortopédica. A unidade deve receber ainda 30 leitos de ortopedia, 30 leitos de cirurgia ginecológica, 1 Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 14 leitos de recuperação, 4 salas de cirurgia.

“Pode ser que esses números sejam, inclusive, maiores. Pode ser que a gente se surpreenda com um número maior, mas esses, com certeza, serão os próximos números adicionais”, detalha. (Colaborou Lorena Frota/Especial para O POVO)

Atualizada às 18h30min

HUC

Serviços especializados em Cirurgia Vascular, Oncologia (Clínica e Cirúrgica), Hematologia, Urologia e Cirurgia Cabeça e Pescoço integram os atendimentos iniciais