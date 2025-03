Fiéis fazem Caminhada Penitencial e agradecem saúde do papa Francisco

Foto: fotos FÁBIO LIMA DOM Gregório Paixão fala para multidão

A 14ª Caminhada Penitencial, organizada pela Arquidiocese de Fortaleza, reuniu milhares de fiéis e líderes religiosos na manhã de ontem, 23, em Fortaleza. Durante ato, que percorreu ruas de Fortaleza, padres iam tomando a confissão dos participantes, que celebravam também a alta do papa Francisco.

A multidão, que saiu às 7 horas da Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no bairro Mucuripe, carregou uma grande cruz pelas avenidas da Abolição, Historiador Raimundo Girão, Pessoa Anta e Alberto Nepomuceno, com destino à Catedral Metropolitana de Fortaleza.

“Essa caminhada visa, de um modo especial, gerar a consciência de que somos um povo caminhante. Acho que é uma grande graça saber que estamos nos dirigindo ao Senhor. Fazemos isso simbolicamente através de uma caminhada, mas, ao mesmo tempo, devemos ter consciência de que nosso dia a dia nos direciona para Aquele que é o Senhor da vida”, explica dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza.

Ele reforça que o evento também é uma oportunidade para os fiéis revisarem a sua própria existência. Durante o percurso, diversos padres ficaram de prontidão para receber confissões dos presentes.

“A consciência que o Evangelho de hoje nos traz é a de que não sabemos o dia nem a hora em que nos encontraremos com o Senhor. O que é certo é que nossa alma precisa estar preparada para esse grande encontro”, segue o pároco.

A professora Vitória Vasconcelos, de 28 anos, participa do evento há alguns anos e afirma que o momento é de união na Igreja Católica.

“Cada um caminha junto, com o mesmo objetivo. Estarmos unidos é muito importante, e esse propósito é justamente a busca verdadeira pela conversão e pela santidade”.

Alta de papa Francisco é celebrada

A alta do papa Francisco, na manhã de ontem, foi motivo de comemoração pelos fiéis presentes na Caminhada. Internado há quase 40 dias, o pontífice deixou o hospital e fez sua primeira aparição pública.

Antônio Francileudo, um dos organizadores da Caminhada Penitencial e diretor-geral da Faculdade Católica, celebrou a notícia. Ele afirma que diversas orações estavam sendo feitas desde a internação do sumo pontífice.

“A Igreja no mundo inteiro tem rezado pela saúde do papa. Na Arquidiocese e em todas as paróquias, isso tem sido muito presente, com orações em grupos e na Igreja como um todo. Na própria celebração eucarística, temos rezado pela recuperação do papa”, conta.

Antônio ressalta que é “obrigação” rezar pela saúde do líder religioso.

“Ele é quem orienta, conduz e é o elo de comunhão e unidade da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é o Sumo Pontífice”, destaca.

No meio da multidão, jovens da Comunidade Shalom estavam vendendo águas para arrecadar dinheiro visando visitar o papa Francisco neste ano.

Eduardo Macedo, de 24 anos, explica que o santo padre estará à frente do Jubileu dos Jovens no dia 28 de julho, no Vaticano, em Roma.

“Estamos nessa missão para conseguir o valor das passagens. Já conseguimos uma boa parte e, como Deus é providente, não deixa faltar nada. Ele nos dá a graça de encontrar irmãos aqui que nos auxiliam. Deus vai nos ajudando, de fato, para chegarmos lá em Roma. Dizem que ‘quem tem boca vai a Roma’, e a gente, vendendo aqui, vai conseguindo, aos poucos, alcançar essa meta”, conclui.