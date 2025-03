Desespero depois do estrondo do açude

Na madrugada de 26 de março de 1960, o pior aconteceu. Às 00h17min, a ombreira direita do açude cedeu e um estrondo pode ser ouvido de longe. Três bilhões e meio de metros cúbicos de água foram despejados sobre o Jaguaribe, arrastando tudo em seu caminho.

Os estragos no município de Orós foram menores. "A água desviou para o lado oposto. Poucas casas foram levadas e os prejuízos foram mais materiais do que humanos. As maiores perdas ocorreram nas comunidades ribeirinhas abaixo da barragem", conta a pesquisadora Meirismar Paulino, da Associação de Preservação Histórico Cultural Pedro Augusto Netto.

O maior impacto ocorreu nos municípios do Baixo Jaguaribe. Comunidades inteiras ficaram submersas e cidades como Limoeiro do Norte, Jaguaribara e Jaguaribe tiveram mais da metade de suas casas destruídas.

Morador de Limoeiro do Norte, a 198 km de Fortaleza, Sebastião Alves de Santiago tinha oito anos. "Meu pai atravessou o rio de canoa com alguns resgatados e, quando voltou para casa, a água cercava tudo. Ele pegou uma canoa e colocou minha mãe e os filhos menores. Três irmãos mais velhos ficaram em cima de um pé de figo", conta Sebastião, hoje com 73 anos.

"Chegamos num lugar onde havia muita gente refugiada, no Altinho. O único abrigo disponível era um chiqueiro. O cheiro de urina era muito forte. Meu pai voltou para buscar meus irmãos", relata. "Depois de mais de uma semana, uma lancha do Exército nos resgatou. Nossa casa tinha desabado e perdemos tudo".

Não há registros oficiais de vítimas fatais. Três dias após a tragédia, Juscelino Kubitschek visitou a região e ordenou a reconstrução da barragem, reinaugurada em janeiro de 1961, recebendo JK como nome oficial do açude.