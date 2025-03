Março de terror para provedoras de Internet

Entre 22 de fevereiro e 7 de março deste ano (2015), pelo menos quatro ataques a empresas de internet foram registrados.

No sábado, 8 de março, o município de Caridade passou por ataques, os quais deixaram 90% dos moradores sem acesso à internet. Criminosos arrancaram cabos e quebraram caixas de transmissão em postes.

Ainda no mesmo dia, Elmano de Freitas anunciou a criação de um grupo especial nas forças de segurança do Estado para atuar na prevenção aos ataques de facções contra os empreendimentos.

No domingo, 9, duas empresas tiveram portas e cadeiras quebradas durante a madrugada em Caucaia. No dia seguinte, 10, a fachada de uma provedora no bairro Itambé, também em Caucaia, foi atacada com pelo menos seis tiros.

Até a segunda, 17 de março, 27 pessoas foram presas suspeitas de extorquir empresas ou usuários de internet a mando de facções no Ceará.

Três dias depois, em 20 de março, uma empresa provedora de internet anunciou o encerramento de suas atividades, após sofrer atos de vandalismo em sua sede, localizada no bairro Soledade, em Caucaia.

"Infelizmente, em meros 20 minutos, atos de vandalismo devastaram tudo o que construímos com tanto e esforço e comprometimento", disse a empresa GPX Telecom em comunicado.