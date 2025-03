Cratera no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, se abre e interdita casas

Foto: FCO FONTENELE A via já tem histórico de desmoronamento

Moradores da rua Dr. Manoel Soares, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, foram surpreendidos, na manhã desta quinta-feira, 27, quando uma cratera se formou de frente as suas casas. Após chuvas registradas nesta madrugada na capital cearense, a tubulação de esgoto rompeu, ocasionando um desmoronamento do asfalto. Três residências precisaram ser interditadas, por risco de desabamento, obrigando as famílias a saírem do local.

Era 10 horas da manhã quando a costureira Alci Soares, uma das afetadas, escutou um barulho vindo da rua: “Eu estava na sala quando ouvi um barulho muito forte. No início, achei que fosse uma batida de carro. Logo depois, veio um segundo estrondo e então percebemos que o chão estava cedendo, saímos correndo pois ficamos com muito medo”.

O maior temor da família era a segurança de Davi, um menino com paralisia cerebral, que estava acamado no andar de cima da casa. “Quando vimos o tamanho do buraco e sentimos a estrutura tremendo, nossa preocupação foi retirar o Davi com rapidez. Estava chovendo forte, e tivemos que carregá-lo na chuva, sem saber se a casa ia resistir”, conta Alci.

Essa não é a primeira vez que uma cratera surge na rua Dr. Manoel Soares

A incerteza sobre o tempo necessário para os reparos também preocupa as famílias que vivem no local, os moradores relatam que esta não é a primeira vez que um problema desse tipo ocorre na rua. Segundo eles, há poucos meses, uma cratera semelhante se abriu mais adiante na mesma via, forçando uma família a deixar sua casa e permanecer hospedada em um hotel por três meses, até que os reparos fossem concluídos.

Diante desse histórico, muitos temem que a situação atual possa se prolongar além do prazo inicialmente estimado. “Já teve um caso parecido aqui na rua, e a moradora ficou três meses hospedada em um hotel enquanto consertavam tudo. Agora dizem que essa obra pode durar quatro ou cinco dias, esperamos que realmente seja mais rápido desta vez”, disse o contador Antônio Eugênio, um dos moradores afetados.

Famílias afetadas precisarão ser remanejadas para outro local temporariamente

Por questões de segurança, as famílias afetadas foram orientadas a deixar suas casas temporariamente. A Ambiental Ceará, empresa responsável pelo saneamento na região, informou que está providenciando a realocação dos moradores para um hotel, cuja definição ainda está em andamento.

Segundo a empresa, todos os custos com hospedagem serão cobertos, durante o período necessário para os reparos na rede de esgoto. Dois imóveis foram evacuados, e as famílias que residem nesses locais permanecerão no hotel até que a situação seja normalizada e o retorno às suas casas seja seguro.

O que causou o desmoronamento?

De acordo com a Ambiental Ceará, o rompimento da tubulação de esgoto foi agravado pelo descarte irregular de lixo e pelo escoamento inadequado da água da chuva para a rede de esgoto, fatores que sobrecarregaram o sistema.

A área foi isolada e equipes atuam nos reparos. Ainda não há previsão de conclusão dos serviços, por causa da complexidade da operação e das condições climáticas. No entanto, a empresa anunciou que pretende iniciar, em maio, uma obra para melhorias na tubulação da região, visando evitar novos problemas semelhantes no futuro.

A Defesa Civil de Fortaleza também esteve no local para avaliar os danos estruturais nas casas atingidas. O órgão reforça que moradores de áreas de risco devem acionar o serviço pelo telefone 190 em caso de emergência.







Alerta

A Defesa Civil de Fortaleza reforça que, em caso de qualquer risco, o órgão deve ser acionado via Ciops, por meio do telefone 190