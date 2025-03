Nove pessoas são presas no Ceará acusadas de aplicar golpes se passando por advogados

Foto: Divulgação / Polícia Civil do Estado do Ceará Os estelionatários utilizavam documentos com dados corretos, inclusive timbrados com logotipos dos mais diversos órgãos estatais

Nove pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, 27, suspeitas de aplicar golpes utilizando identidades falsas de advogados.

As capturas ocorreram em distintos bairros do município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A ofensiva faz parte da operação “Charlatan”, parceria entre equipes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e o Ministério da Justiça.

De acordo com a investigação, o método utilizado pelos golpistas para atrair as vítimas, captadas de forma virtual, consistia em afirmar que elas possuíam valores em precatórios para receber.

Os suspeitos se passavam por advogados ou funcionários de escritórios de advocacia e ludibriavam as vítimas, informando que para o recebimento do montante, elas precisariam realizar depósitos a título de honorários, taxas, impostos ou emolumentos.

Especializados no golpe do falso advogado, os investigados operavam com identidades falsas de advogados, repassando às vítimas dados verdadeiros, na maioria das vezes.

Os estelionatários utilizavam documentos com dados corretos, inclusive timbrados com logotipos dos mais diversos órgãos estatais.

O método de atuação fazia com que as vítimas fossem induzidas a depositar o valor para a conta dos criminosos, convencidas da veracidade das informações.

Com os suspeitos, foram apreendidos aparelhos celulares, HDs, máquinas de cartão, cartões de crédito e um veículo.

O grupo, formado integralmente por cearenses, vinha sendo investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), que identificou que pelo menos 30 pessoas foram vítimas dos golpistas em cerca de um ano, todas do Rio Grande do Sul.



Charlatan

A operação é coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul com apoio da Polícia Civil do Ceará e do Ministério da Justiça