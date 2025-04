AMC prepara decreto para regulamentar uso de equipamentos

Conforme comunicado da Prefeitura de Fortaleza, a suspensão no aluguel de patinetes busca regularizar o serviço na Capital e evitar acidentes no calçadão da Beira-Mar, na Praia de Iracema e em outros espaços públicos da capital cearense.

Em documento enviado aos permissionários da Beira-Mar, que O POVO teve acesso, a gestão de Evandro Leitão (PT) informou que a suspensão seria por tempo "indeterminado".

De acordo com o prefeito Evandro Leitão, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foi convocada para preparar um decreto de mobilidade urbana para o uso de patinetes e motonetes elétricas.

Em 5 de abril último, parte dos permissionários de patinetes e motonetes se reuniu em uma reivindicação durante o evento de entrega da reforma do Pavilhão Atlântico, no Poço da Draga, na Praia de Iracema. Eles posicionaram alguns patinetes no local, em uma espécie de protesto silencioso contra a suspensão do aluguel

dos equipamentos.

Uma das trabalhadoras presentes demostrou apreensão com a chegada da empresa Jet Brasil Patinetes, que deve instalar 2 mil veículos desse porte na Capital, sendo 450 na orla de Fortaleza.

A Jet Brasil chegou a funcionar na Praia de Iracema no início de abril, mas teve atividade suspensa e espera autorização por parte do poder municipal.

Abordado pelo O POVO, o prefeito Evandro Leitão (PT) garantiu que a empresa Jet Brasil Patinetes não terá exclusividade no serviço e reforçou que a suspensão é para regulamentar serviços.

"Não é porque chegou uma empresa que ela vai ter exclusividade pra somente ela (atuar). Nenhuma dessas empresas estavam regulamentadas. Eu pedi pra fazer uma reunião com a AMC para regulamentar o serviço. Os veículos não vão poder andar, por exemplo, em local de pedestre", afirmou Evandro Leitão.

Procurada pelo O POVO, a AMC e a Regional 2 informaram que "a medida tem como objetivo regularizar o serviço na capital, o que nunca foi feito. A AMC trabalha um decreto específico que disciplinará o uso desses modais no sentido de ordenar o espaço público e a convivência harmônica entre os usuários", destacam em nota. (Gabriela Monteiro)