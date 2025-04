Em entrega de posto, SMS diz que 84% dos medicamentos da rede foram reabastecidos

Foto: Beatriz Boblitz/ Prefeitura de Fortaleza A unidade recebeu um investimento de cerca de R$ 2 milhões em sua requalificação, sendo mais de R$ 900 mil aplicados na atual gestão

A entrega da reforma do Posto de Saúde Rigoberto Romero, localizado no bairro Cidade 2000, em Fortaleza, foi entregue nessa terça-feira. O equipamento atende cerca de 20 mil pessoas. As obras estavam paralisadas desde novembro de 2024 e foram retomadas em janeiro deste ano.

A unidade recebeu investimento de cerca de R$ 2 milhões em sua requalificação, sendo mais de R$ 900 mil aplicados na atual gestão. Estiveram presentes o prefeito Evandro Leitão (PT) e a titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Socorro Martins.

A unidade de saúde conta com cinco equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e cinco equipes de Saúde Bucal.

Os usuários têm acesso a consultas médicas e de enfermagem, atendimentos odontológicos, exames laboratoriais, prevenção ginecológica e de mama, vacinação, verificação de pressão arterial e glicemia, curativos, pequenos procedimentos, além de serviços de apoio à amamentação, entre outros. Além disso, são ofertados testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites, gravidez e Covid-19. Evandro afirmou que o único medicamento que falta no posto, é a insulina, oferecida pelo Ministério da Saúde (MS).

Sobre a normalização dos medicamentos na rede pública, Evandro afirma: “Está começando a normalizar em toda a rede. Temos alguns postos que ainda faltam remédios, mas até o final deste mês, no máximo no início do próximo, toda a rede estará normalizada”.

Ao O POVO, a titular da SMS, Socorro Martins, afirmou que o sistema precisa focar na atenção primária: “A gente precisa ter o entendimento que as nossas patologias são de condições crônicas, que não é só ter uma estrutura, não é só ter os processos aqui dentro”.

“Precisamos também identificar os nossos usuários dentro desse perfil para que a gente possa educá-los”, complementa.

Socorro também ressalta a necessidade de ampliação das equipes odontológicas: “A gente precisa ter uma quantidade maior para que a gente possa ter os nossos usuários melhor atendidos”.

Moradora reclama da falta de medicação

A dona de casa, Neide Souza, 52, afirma que com a entrega do posto, agora [a situação] “vai ficar melhor”.

“O que importa pra gente são os medicamentos, consulta e exame (...) Hoje eu vim pegar gabapentina, venlafaxina e nesina”. A idosa conta que há um ano os remédios citados não eram disponibilizados no posto, e que não conseguiu encontrá-los hoje.

Ela também recebe o kit de medicamentos, que é oferecido pelo Tuk-Tuk dos remédios. “Tá com uns quatro meses que eu recebi só soro, luva e atadura. Mas a gente vai esperar que dê tudo certo, né? E vai dar”, conclui esperançosa.



Em nota ao O POVO, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que 84% dos medicamentos foram reabastecidos nos postos de saúde da Capital. A reposição iniciou com os itens de maior necessidade da população, garantindo o tratamento adequado de doenças crônicas e agudas.

Segundo a SMS, a falta de medicamentos nos postos de saúde este ano, ocorreu devido a uma dívida com fornecedores herdada na antiga gestão, e "à falta de planejamento da antiga equipe para o longo prazo".

Entre os meses de janeiro a março deste ano, foram distribuídos cerca de 102 milhões de comprimidos à população. Confira abaixo:

Prefeito afirma que vai transformar saúde de Fortaleza na melhor do Brasil

Na coletiva de imprensa, Evandro afirmou que, além da entrega do posto de saúde, também irá entregar o Cuca do bairro Vicente Pinzón. O prefeito também confirmou que irá realizar a pavimentação asfáltica na região de Fortaleza.

“Temos também podas de árvores que há muito tempo já se pedia. Iremos fazer também a limpeza da lagoa aqui próxima”.

Evandro alega que a população clama por um gestor que esteja próximo das necessidades, sobretudo na área da saúde: “Eu não tenho dúvida de dizer que nós vamos transformar a saúde em Fortaleza uma das melhores do Brasil”.

O atual prefeito afirma que a ex-gestão deixou cinco meses de atraso nos salários de cooperativas e institutos. “Desde agosto não se pagava uma cooperativa”. Conforme Evandro, os salários de agosto e setembro foram liberados a alguns institutos e cooperativas.

Até o dia 31 de julho, o prefeito afirma que os 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Instituto Doutor José Frota (IJF), devem ser entregues.

“Temos o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, que também é uma outra obra que nós tivemos que praticamente iniciar do zero”.

(Colaborou Gabriele Félix, especial para O POVO)