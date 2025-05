Curso de Farmácia da UFC suspende aulas desta sexta-feira após aluno ser esfaqueado

Foto: Reprodução/Viktor Braga/UFC UFC conquista nota máxima no IGC do MEC pelo segundo ano consecutivo

A coordenação do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará (UFC) decidiu suspender as aulas desta sexta-feira, 16. A decisão foi tomada após um aluno ser atacado na rua Pastor Rodolfo Teófilo, próximo ao campus Porangabuçu. O jovem foi esfaqueado no joelho ao reagir a assalto.

O estudante foi levado ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde recebeu atendimento. O jovem passa bem e não sofre risco de morte.

Na quinta-feira, 15, outro caso de violência foi registrado em instalações da Universidade, no campus do Pici, na Bela Vista. Um homem tentou roubar a arma de um vigilante, e acabou trocando tiros com o funcionário. Ninguém saiu ferido. O suspeito foi encontrado na mesma tarde pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

UFC destaca indignação com violência urbana

A Universidade Federal do Ceará se pronunciou sobre o ocorrido, por meio de nota. A instituição se solidarizou com o estudante e com os familiares, e reforça a indignação com a violência urbana que afeta diretamente a comunidade universitária.

Ainda em nota, a Universidade afirma que possui postos de vigilância fixos dentro do campo, e que recebe suporte externo via PMCE.

Veja a nota da UFC

A Universidade Federal do Ceará se solidariza com o estudante do curso de Farmácia ferido em uma tentativa de assalto nas ruas externas próximas ao Campus do Porangabuçu, em Fortaleza. A Instituição reforça a indignação com a violência urbana que afeta diretamente nossa comunidade acadêmica.

No episódio de violência ocorrido na manhã desta sexta-feira (16), o jovem foi abordado por um homem em uma moto quando estava nas proximidades da rua Pastor Samuel Munguba, nº 989. Ao reagir ao assalto, ele foi ferido no joelho por um golpe de faca. A Polícia Militar foi acionada e conduziu para atendimento médico o aluno, que não corre risco de morte.

A UFC possui postos de portaria e vigilância fixos dentro do campus. Fora das dependências da Universidade, mantém-se uma boa interlocução com a PM para o devido suporte externo, bem como constante diálogo com o poder público para o reforço da segurança pública.

A UFC reitera sua solidariedade com o estudante, sua família e toda a comunidade universitária.