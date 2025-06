Estratégias para garantir segurança hídrica 

Para enfrentar os desafios da distribuição desigual das chuvas, a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) destacou investimentos como o projeto de duplicação do Eixão das Águas, que levará água do Castanhão à Região Metropolitana de Fortaleza. Mais de R$ 1 bilhão devem ser investidos na obra.

Outra frente é o Cinturão das Águas do Ceará (CAC), na região do Cariri, com 86% de execução. A expectativa é concluir até junho de 2026, com investimento total de R$ 2,4 bilhões, beneficiando municípios como Missão Velha.

No Sertão Central, um dos focos é o projeto Malha d'Água, que capta água do rio Banabuiú e abastecerá nove municípios e 38 distritos, com investimento de R$ 643 milhões.

A cidade de Milhã é hoje a que mais preocupa o governo. Outros municípios que acendem alerta para a pasta são Ipaumirim, Baixio e Umari.

"Estamos fazendo todo o esforço para que a água chegue a Milhã até julho. Já alugamos geradores para garantir o funcionamento da estação de tratamento, diante do atraso da Enel no fornecimento de energia", explicou o secretário Fernando Santana.