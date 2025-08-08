O que fazer em caso de ataque?

Sinais de que um animal pode estar prestes a atacar:

> O animal tende a ficar mais enrijecido;

> Cabeça baixa e orelhas levemente arqueadas para frente;

> Olhar fixo no alvo;

> Mostrar os dentes;

> Cauda ereta ou entre as pernas.

O que fazer?

Segundo o médico veterinário Breno Queiroz Pinheiro, o recomendo é evitar contato visual com o animal, porém ficar sempre em alerta.

Em caso de ataques

> Breno afirma que o recomendado é lavar o local imediatamente com água corrente e sabão neutro para tentar reduzir infecções.

> Depois, é necessário procurar o atendimento médico o mais rápido possível, mesmo quando o ferimento pareça pequeno.

> Por não saber o histórico vacinal do animal, existe o risco de transmissão de zoonoses. O médico pode indicar aplicação de soro, vacina antirrábica e antitetânica.