Seca e altas temperaturas aumentam queimadas

O caso visto em Crateús é um dos muitos que ocorrem anualmente no Ceará durante o segundo semestre. Com a falta de chuvas e altas temperaturas, o solo e a vegetação ficam mais secos, estando assim mais propensos à ignições de fogo.

O período do ano traz também os fortes ventos, que auxiliam na propagação das chamas após iniciadas. Essa combinação é conhecida como fenômeno 30-30-30, onde temperaturas acima de 30°C, umidade relativa do ar abaixo de 30% e ventos acima dos 30 km/h colaboram para a ocorrência de grandes incêndios.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Ceará registrou 460 focos de incêndio entre os dias 1° de julho e 11 de setembro deste ano. Essas ocorrências, entretanto, não são causadas apenas pela existência dos três fatores no Estado, mas na maioria das vezes, contam com participação humana efetiva.

"No Brasil são raras as ignições espontâneas. A gente sabe que a maior parte das queimadas são decorrentes de atividades antrópicas. Alguém foi e colocou fogo. Agora a propagação, a velocidade com que isso se espalha, aí sim depende de questões meteorológicas", explica a agrometeorologista e pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Ana Paula Cunha.

Ainda segundo Cunha, o caminho para a redução de grandes incêndios originados por queimadas agrícolas passa pela educação ambiental das novas gerações de agricultores, com enfoque em técnicas mais seguras de preparo do solo.

Apesar da ainda existência de casos como o das fazendas em Crateús, a mudança das queimadas para meios não prejudiciais de manejo já pode ser observada na redução do número de queimadas registrados pelo CBMCE no Estado.

Segundo dados da corporação, 481 incêndios em vegetações foram atendidos durante o primeiro semestre deste ano, 55% a menos do que os 1070 anotados no mesmo período de 2024. A corporação atribui a queda a ações preventivas, como os aceiros, clima úmido durante os seis primeiros meses do ano, aumento da quadra chuvosa e maior conscientização da população.