Especialista e autor da denúncia criticam valor

A informação sobre multa também consta em inquérito civil público aberto nesta semana, que apura possível crime ambiental cometido pela empresa. Jeovah Meireles, professor de geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), considera que valor da multa é pequeno perto das infrações que foram apontadas.

"É um valor irrisório quando da necessidade de ser aplicado recursos financeiros para a retomada da biodiversidade através do reflorestamento dessa área desmatada. Essa deve ser a designação da justiça. Será necessário recuperar a camada de solo e reconstituir a drenagem. O terreno foi compactado e interferiu na recarga do aquífero que sustentava a floresta da Mata Atlântica", defende.

"(Desmatamento colapsou) os serviços ecológicos de provisão e regulação do clima urbano e sequestro de carbono, em tempos de emergência climática e com as temperaturas mais elevadas dos que as previstas para 2030."

O vereador Gabriel Aguiar foi autor da denúncia que motivou o inquérito. Ele diz que a multa era "uma piada de mau gosto", frente ao "tamanho do crime ambiental". Isso porque a punição consideraria apenas uma parte do problema.

"O verdadeiro crime, o problema mais grave que foi a derrubada ilegal das árvores, desses quase 50 castelões de floresta, isso eles não receberam um centavo de multa e nem foi reconhecido o crime ainda (...) Portanto, o que precisa ser feito com urgência não é essa multa insignificante ou a suspensão das licenças. O que precisa ser feito com urgência é a responsabilização dos envolvidos, dos culpados desse crime (...) E o mais importante, o reflorestamento, como é previsto na lei, de toda a área degradada", diz.

O POVO solicitou entrevista com representante da Semace sobre a multa aplicada e os desdobramentos do caso. A assessoria informou que o órgão se posicionaria por meio de nota, dando informações citadas acima.