Mascotes dos times de futebol visitam crianças internadas no IJF

Foto: FÁBIO LIMA ￼A visita compõe a programação da Semana da Criança realizada anualmente no IJF

Em alusão ao Dia das Crianças, os mascotes dos clubes de futebol — Ceará, Fortaleza e Ferroviário — visitaram e alegraram os pacientes da ala infantil atendidos no hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), na Capital, na manhã desta quinta-feira, 9.

O IJF possui 48 leitos pediátricos, divididos entre Emergência, Enfermaria Traumatológica, Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No período de janeiro a agosto deste ano, as principais ocorrências envolvendo crianças atendidas no IJF, estão relacionadas, na maioria dos casos a quedas (4.132), seguidos de ingestão ou aspiração de objetos estranhos (1.163), queimaduras (380), entre outras.

Um desses casos de queda é enfrentado pela feirante Sara Jessica Machado e seu filho de 12 anos Davi Lucas, que se encontrava internado no hospital por causa de um grave acidente.

Sara descreve, sorridente, como as ações e eventos promovidos no hospital são importantes para crianças em estado de vulnerabilidade, pois ajudam a trazer felicidade e a aliviar o fardo do sofrimento de estar longe de casa: “Isso faz toda a diferença para trazer felicidade para eles e tornar mais leve todo esse fardo de estar no hospital”.

Residentes em Fortaleza, eles estão internados há um mês e 19 dias após Davi cair do quinto andar e sofrer múltiplas fraturas, sendo considerado "um milagre vivo" pelos médicos por ter sobrevivido, conforme Sara: “Eu achei a visita muito interessante, porque estamos com crianças em estado de vulnerabilidade. E estão trazendo essa ação aqui para o hospital para trazer uma felicidade maior para eles, já que é um momento de tanto sofrimento às vezes, de estar aqui longe de casa, longe dos familiares”.

Para ela, o momento foi particularmente emocionante porque ocorreu justamente no dia em que a família está recebendo alta, transformando a ação hospitalar em uma celebração completa para eles: “Hoje a gente está recebendo alta, justamente hoje. E para acabar de completar toda essa comemoração, né? Então, juntou uma coisa com a outra, é só felicidade hoje”.

A presença dos mascotes Vozão (Ceará), Leão e Leonina (Fortaleza), Tubarão (Ferroviário) e do Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil na ala pediátrica do hospital também foi recebida com alegria pela Joana Darc, 48, que acompanha a filha de 11 anos, Maria Raiane.

Durante a visita, Joana dançou e cantou enquanto a filha sorria deitada, se recuperando de uma segunda cirurgia, relacionada à síndrome de



Legg-Calvé-Perthes Condição infantil rara em que a "cabeça" do fêmur perde temporariamente o suprimento sanguíneo, podendo causar o colapso e a morte do osso. Isso pode resultar em dor no quadril e claudicação (dificuldade para andar).





.



Com a voz embargada de emoção, Joana chorou ao relatar o longo acompanhamento médico e o sacrifício de viajar de sua cidade natal, Juazeiro do Norte (CE), a cada três meses. Em uma dessas ocasiões, elas permaneceram por dois meses internadas no IJF, em Fortaleza.



Ela também enfatiza a importância de momentos de alegria e animação para pacientes e acompanhantes que estão longe de casa durante a recuperação: “Eu estou muito feliz por esse momento tão maravilhoso, porque ontem Raiane passou o dia chorando. Está com anos que a gente é acompanhada aqui no IJF. Só tenho a agradecer. Esses momentos dão uma animada”.

Ocorrências como a de Maria Raiane integram os quase 9 mil atendimentos de crianças e adolescentes de até 14 anos de idade realizados na unidade hospitalar entre janeiro e agosto deste ano.

Já a visita dos mascotes integra a programação da edição da Semana da Criança realizada anualmente no IJF, iniciada no dia 6 e segue até 14 de outubro.

A iniciativa reúne uma série de atividades especiais, visando proporcionar aos pequenos pacientes e seus acompanhantes momentos de lazer e acolhimento durante o período de internação.



Sobre a ação, o superintendente do IJF, João Gilberto Macêdo destaca a importância de trazer atividades lúdicas e humanizadas para as crianças no hospital, especialmente em celebração ao Dia das Crianças, para “suavizar esse período” de internação.

Segundo ele, esse conjunto de ações facilita na recuperação do paciente e ocasiona celeridade no tratamento dos pequenos, que influencia diretamente no tempo de permanência dos internados.



“Esse conjunto de ações traz alegria, traz uma melhor relação de trabalho junto com os profissionais de saúde e facilita um melhor bem-estar tanto do paciente quanto dos seus acompanhantes e familiares e promove um convívio mais harmônico aqui na nossa instituição”, completa João Gilberto.