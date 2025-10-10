Oito integrantes da GDE, aliada à TCP, foram presos durante operação em Fortaleza

Foto: Divulgação/PC-CE A PC-CE, por meio da operação Nocaute, prendeu mais oito membros de facção criminosa no Ceará

Oito homens foram presos durante a nona fase da operação “Nocaute”, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), na manhã desta quinta-feira, 9. As capturas aconteceram no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, contra membros da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), aliada à facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Do total das prisões, cinco suspeitos já estavam reclusos no sistema prisional e outros três estavam em liberdade, sendo um homem, de 40 anos, com passagens pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e crime contra a fé pública e um homem, de 31 anos, pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

O terceiro foi um homem de 39 anos, com antecedentes por roubo de carga. Contra ele, também foi lavrado um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Com o suspeito, identificado como Nerisvaldo Rosa do Nascimento, houve apreensão de crack, maconha, cocaína, embalagem e balança de precisão.

Os suspeitos possuem idades entre 21 e 40 anos e seriam envolvidos em ações criminosas nos bairros Conjunto Palmeiras e Jangurussu. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. Houve ainda bloqueio de R$ 500 mil da conta bancária de cada alvo, totalizando R$ 4 milhões bloqueados.

Conforme a Polícia Civil, a investigação é desdobramento das informações coletadas com a prisão do suspeito Wanderson de Lima, realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com isso, foi permitido verificar seu status “como liderança negativa” de uma organização criminosa local associada com outros integrantes que foram presos nesta operação.

A operação, coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP/PCCE).

Os alvos e itens apreendidos foram conduzidos à Draco, onde os mandados foram cumpridos e o auto de prisão em flagrante foi lavrado. Os suspeitos estão à disposição do Poder Judiciário.