Postos de saúde de Fortaleza aderem à Campanha Nacional de Multivacinação 2025

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, na manhã desta quinta-feira, 9, o início da Campanha Nacional de Multivacinação 2025, que começou no dia 6 de outubro e prossegue até o próximo dia 31.
A iniciativa contempla todos os 134 postos de saúde da Capital, que realizam o atendimento de segunda-feira à sexta-feira, entre 7h30min e 18h30min.
Aos fins de semana e feriados, os postos Pio XII - Geraldo Madeira Sobrinho, no bairro São João do Tauape, e Maurício Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, promovem a vacinação, das 8h30min às 16h30min.
O “Dia D” da multivacinação está agendado para o dia 18 de outubro, entre 8h30min e 16h30min, em todos os postos de saúde de Fortaleza.
Para garantir a vacinação, basta apresentar um documento com foto e o número do Cadastro da Pessoa Física (CPF), pelo qual será possível consultar quais vacinas estão pendentes.
Durante a campanha, todas as vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estarão disponíveis.
Confira os imunizantes disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação:
Coordenadora de Imunização de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, ressalta a importância da imunização, especialmente durante a temporada de ventos. Segundo ela, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são marcados por picos de doenças respiratórias.
“Todo esse público se vacinando e mantendo seu calendário vacinal em dia até lá, vai estar todo mundo protegido, a gente vai diminuir as doenças, a circulação viral, a gente vai diminuir as hospitalizações e principalmente os óbitos, porque em doença respiratória, a maior consequência são as pneumonias”, explica Vanessa.
Ela afirma que, nesse período, “as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) pediátricas lotam, os hospitais para adultos também lotam. Então o grande objetivo da vacinação é diminuir a morbidade, que é a doença, a hospitalização e principalmente os óbitos”.
A coordenadora reforça ainda que as vacinas são seguras e importantes para garantir o controle e a erradicação de doenças. Antes de serem aplicadas, os imunizantes passam por diversos testes para garantir sua eficácia e segurança.
“Além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a gente ainda tem o Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde, que é o INCQS. Todas as vacinas, em cada lote de vacina, eles fazem uma amostragem para verificar a segurança, a qualidade daquele produto (...) A gente tem muito cuidado com a conservação das vacinas, que a gente chama de rede de frio. Então, tudo isso é muito importante para que a gente ofereça um produto de qualidade para a população”, detalha.
A campanha tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes na faixa etária entre zero e 14 anos, 11 meses e 29 dias, garantindo a proteção contra diversas doenças.
Sem informar metas, a Prefeitura destacou que a expectativa é de que milhares de famílias participem da ação para colocar em dia as vacinas de crianças e adolescentes.
Segundo um balanço da gestão municipal, Fortaleza possui aproximadamente 56.940 crianças com idade entre zero e dois anos. Até o mês de setembro deste ano, 5.016 delas estavam com uma ou mais vacinas em atraso.
Em relação à cobertura vacinal, atualmente a Capital está com 81,3% de cobertura para poliomielite e 93,7% para a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba.
No período da campanha, o público geral também poderá atualizar sua caderneta. A consulta da caderneta de vacinação pode ser feita por meio do aplicativo “Meu SUS Digital”, que também pode ser acessado pelo navegador.
A dona de casa Sayonara Helena, 34, compareceu ao posto de saúde Pio XII, na manhã desta quinta-feira, 9, para realizar uma consulta pré-natal. Chegando à unidade de saúde, descobriu que precisava atualizar sua caderneta e aproveitou para se vacinar.
“Eu não imaginava que iria tomar essa vacina da gripe, que estava faltando pra eu tomar. Então, eu pedi para a moça olhar se estava faltando mais alguma vacina, para eu não precisar voltar mais”, confessa aos risos.
Ela conta que faz questão de manter suas vacinas em dia e diz confiar na segurança dos imunizantes. “É importante a gente se vacinar e ter tudo em dia. A minha (caderneta) está toda completa lá de vacinas. Eu amo, eu gosto. São seguras e evitam muita coisa, previnem muitas coisas”, conta.
A supervisora de vendas Dalila Damasceno, 47, também aproveitou a manhã tranquila no posto para se vacinar. Ela conta que, há 15 dias, foi mordida por um cachorro de rua e precisou tomar vacina contra a raiva e outra contra o tétano.
“A gente só sabe o tamanho do Sistema Único de Saúde quando a gente precisa. Eu tenho tratamento particular normal, mas eu achei super organizado aqui, o atendimento é excelente”, destaca.
Imunizantes disponíveis:
BCG
Hepatite B
Pentavalente
Pólio inativa
Rotavírus
Pneumo 10
Meningo C
Febre Amarela
Tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola)
Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)
DTP
Hepatite A
Varicela
Difteria e tétano adulto (dT)
Meningocócica ACWY
HPV quadrivalente
dTpa
Covid-19
Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23)