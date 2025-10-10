Postos de saúde de Fortaleza aderem à Campanha Nacional de Multivacinação 2025

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼O "Dia D" da multivacinação está agendado para o dia 18 de outubro

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, na manhã desta quinta-feira, 9, o início da Campanha Nacional de Multivacinação 2025, que começou no dia 6 de outubro e prossegue até o próximo dia 31.

A iniciativa contempla todos os 134 postos de saúde da Capital, que realizam o atendimento de segunda-feira à sexta-feira, entre 7h30min e 18h30min.

Aos fins de semana e feriados, os postos Pio XII - Geraldo Madeira Sobrinho, no bairro São João do Tauape, e Maurício Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, promovem a vacinação, das 8h30min às 16h30min.

O “Dia D” da multivacinação está agendado para o dia 18 de outubro, entre 8h30min e 16h30min, em todos os postos de saúde de Fortaleza.

Para garantir a vacinação, basta apresentar um documento com foto e o número do Cadastro da Pessoa Física (CPF), pelo qual será possível consultar quais vacinas estão pendentes.

Durante a campanha, todas as vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estarão disponíveis.

Confira os imunizantes disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação:

BCG



Hepatite B



Pentavalente



Pólio inativa



Rotavírus



Pneumo 10



Meningo C



Febre Amarela



Tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola)



Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)



DTP



Hepatite A



Varicela



Difteria e tétano adulto (dT)



Meningocócica ACWY



HPV quadrivalente



dTpa



Covid-19



Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23)

Coordenadora de Imunização de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, ressalta a importância da imunização, especialmente durante a temporada de ventos. Segundo ela, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são marcados por picos de doenças respiratórias.

“Todo esse público se vacinando e mantendo seu calendário vacinal em dia até lá, vai estar todo mundo protegido, a gente vai diminuir as doenças, a circulação viral, a gente vai diminuir as hospitalizações e principalmente os óbitos, porque em doença respiratória, a maior consequência são as pneumonias”, explica Vanessa.

Ela afirma que, nesse período, “as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) pediátricas lotam, os hospitais para adultos também lotam. Então o grande objetivo da vacinação é diminuir a morbidade, que é a doença, a hospitalização e principalmente os óbitos”.

A coordenadora reforça ainda que as vacinas são seguras e importantes para garantir o controle e a erradicação de doenças. Antes de serem aplicadas, os imunizantes passam por diversos testes para garantir sua eficácia e segurança.

“Além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a gente ainda tem o Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde, que é o INCQS. Todas as vacinas, em cada lote de vacina, eles fazem uma amostragem para verificar a segurança, a qualidade daquele produto (...) A gente tem muito cuidado com a conservação das vacinas, que a gente chama de rede de frio. Então, tudo isso é muito importante para que a gente ofereça um produto de qualidade para a população”, detalha.

Campanha prevê a atualização da caderneta de vacinação

A campanha tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes na faixa etária entre zero e 14 anos, 11 meses e 29 dias, garantindo a proteção contra diversas doenças.

Sem informar metas, a Prefeitura destacou que a expectativa é de que milhares de famílias participem da ação para colocar em dia as vacinas de crianças e adolescentes.

Segundo um balanço da gestão municipal, Fortaleza possui aproximadamente 56.940 crianças com idade entre zero e dois anos. Até o mês de setembro deste ano, 5.016 delas estavam com uma ou mais vacinas em atraso.

Em relação à cobertura vacinal, atualmente a Capital está com 81,3% de cobertura para poliomielite e 93,7% para a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba.

No período da campanha, o público geral também poderá atualizar sua caderneta. A consulta da caderneta de vacinação pode ser feita por meio do aplicativo “Meu SUS Digital”, que também pode ser acessado pelo navegador.

A dona de casa Sayonara Helena, 34, compareceu ao posto de saúde Pio XII, na manhã desta quinta-feira, 9, para realizar uma consulta pré-natal. Chegando à unidade de saúde, descobriu que precisava atualizar sua caderneta e aproveitou para se vacinar.

“Eu não imaginava que iria tomar essa vacina da gripe, que estava faltando pra eu tomar. Então, eu pedi para a moça olhar se estava faltando mais alguma vacina, para eu não precisar voltar mais”, confessa aos risos.

Ela conta que faz questão de manter suas vacinas em dia e diz confiar na segurança dos imunizantes. “É importante a gente se vacinar e ter tudo em dia. A minha (caderneta) está toda completa lá de vacinas. Eu amo, eu gosto. São seguras e evitam muita coisa, previnem muitas coisas”, conta.

A supervisora de vendas Dalila Damasceno, 47, também aproveitou a manhã tranquila no posto para se vacinar. Ela conta que, há 15 dias, foi mordida por um cachorro de rua e precisou tomar vacina contra a raiva e outra contra o tétano.

“A gente só sabe o tamanho do Sistema Único de Saúde quando a gente precisa. Eu tenho tratamento particular normal, mas eu achei super organizado aqui, o atendimento é excelente”, destaca.

