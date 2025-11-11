Frota de ambulâncias de Fortaleza é renovada com 23 novos carros

Foto: FABIO LIMA ￼GESTORES ressaltaram a importância de eliminiar trotes para o serviço

As ambulâncias que compõem a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Fortaleza) e dos hospitais municipais foram renovadas depois de oito anos sem trocas. A entrega dos carros foi feita nessa segunda-feira, 10, na Lagoa da Parangaba.

Os 23 veículos são divididos em dois tipos. Dez ambulâncias são do tipo A, utilizadas para transporte de pacientes entre os hospitais municipais da Capital ou para realizar exames especializados em outras unidades. Já as outras 13 são do tipo B, usadas para atender a população de forma emergencial.

De acordo com o prefeito Evandro Leitão (PT), o investimento é de R$ 17 milhões por ano. “Isso inclui a ambulância, a equipe, os insumos, tudo que diz respeito à oferta do serviço”, diz.

A secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo, explica que as ambulâncias básicas podem ser transformadas em unidades de UTI Móveis.

“Basta colocar equipe médica e equipamentos. Ela já vem com essa maleabilidade de você poder fazer essa transformação sem precisar deslocar a ambulância para um local para fazer isso. De imediato, a gente consegue fazer”, afirma a secretária.

O número de veículos disponíveis para a população deve continuar o mesmo, mas os novos carros devem melhorar o serviço prestado, conforme o coordenador do Samu Fortaleza, Kitt Rôla. Segundo ele, a renovação da frota deveria ocorrer a cada três anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde (MS).

“É uma renovação importante, porque esses veículos rodam 24 horas, então precisa de veículos novos até para dar segurança à equipe, segurança aos pacientes também, ter mais agilidade e ter menos problemas mecânicos”, explica.

O prefeito aproveitou o evento para pedir que a população não faça ligações de trote para o Samu. “Somente esse ano nós já recebemos 12 mil ligações de trote para o Samu. A população tem que nos ajudar”, enfatizou.

“Quando você faz o trote, acaba tirando uma ambulância que está fazendo um percurso para atender uma pessoa. Acaba prejudicando a população e até uma pessoa mesmo que talvez esteja precisando”, completou a secretária Riane.

