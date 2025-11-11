Morre aos 70 anos Osvaldo Araújo, ex-superintendente do O POVO

Foto: Arquivo Pessoal ￼OSVALDO deixa quatro filhos e quatro netos

Morreu na manhã desta segunda-feira, 10, Osvaldo Euclides de Araújo, ex-superintendente do O POVO. Ele faleceu aos 70 anos de idade, em Fortaleza, e deixa quatro filhos e quatro netos.

Osvaldo trabalhou por mais de 20 anos no O POVO, iniciando por volta da década de 1980. Sandra Machado, que foi sua companheira por cerca de duas décadas e com o qual mantinha amizade, conta que ele enxergava o jornal como um espaço onde se dava a possibilidade de "estabelecer um debate democrático e de transparência".

"Ele tinha uma afeição muito grande pelo jornal. O pai dele havia sido jornalista, então a função do jornal era algo que estava entranhada na vida dele", relata.

Para Sandra, a recordação que fica de mais marcante do amigo agora é o jeito generoso como ele levava a vida e tratava o outro, sempre se fazendo presente.

"Ele era um pai muito amoroso, um avô muito amoroso. Estava presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sempre tinha uma palavra amiga de apoio (...) Ele era uma pessoa extremamente generosa, delicada. Era um humano sempre procurando o melhor em outro ser humano", relata.

"Era a pessoa mais generosa que eu conhecia. Um dos homens mais inteligentes desse Estado. Tinha uma clareza de raciocínio pra compreender (...) Era uma pessoa que só via o bem em tudo e em todos (...) As vezes até onde as pessoas não conseguiam enxergar em si mesmo (o bem) ele conseguia enxergar esse ponto de luz em cada pessoa que ele via (...) Era de uma amorosidade ímpar", conta.

Ainda de acordo com a ex-companheira, Osvaldo era um homem discreto, mas que buscava sempre fazer debates críticos em relação a questões diversas, se desdobrando em áreas como a economia e a política.

"Ele estudava muito, lia muito, de tudo que ele falava, era com muita convicção, com muita propriedade (...) Ele nunca deixou de exercer essa atividade intelectual mesmo depois que se afastou do jornal (...) Ele manteve a capacidade intelectual até os últimos dias", conta Sandra.

"Um professor exemplar!"

Osvaldo foi professor de Marketing da editora-chefe do Vida & Arte, Isabel Costa. Ela conta que suas aulas iam além da disciplina prevista na grade curricular: "Sempre inteligente e conversando com os alunos sobre todos os assuntos: politica, economia, desenvolvimento humano e social. Nos ajudava a entender o mundo a partir da ótica de quem tinha vivência". Tentou ensinar nós, os alunos, também a jogar xadrez. Dizia que precisaríamos de todos os conhecimentos no mercado de trabalho. Não aprendemos o jogo. Mas fica a lembrança de uma aula muito criativa e inventiva."

Isabel recorda uma "profecia" do ex-professor: "Osvaldo foi a pessoa que me apresentou O POVO antes de eu pensar em trabalhar no jornal. Dele, escutei várias vezes: 'Você vai ser repórter, Isabel. O teu lugar é em uma redação de jornal'."

O jeito culto também é lembrado por ex-colegas de trabalho, que conviveram com ele no dia a dia, como a jornalista Ana Márcia Diógenes. Atualmente colunista do O POVO, Ana Márcia atuou como repórter e também como diretora de Redação, convivendo com Osvaldo durante essas duas experiências, entre as décadas de 1980 e 1990, quando o mesmo já assumia cargos de liderança dentro do jornal.

"Ele era uma pessoa muito compenetrada naquilo que fazia. Um homem realmente que trabalhava com planejamento. Ele tinha uma visão, não só do trabalho em si, mas uma visão econômica do Ceará, do Nordeste, do cenário brasileiro. Era muito interessante", lembra a jornalista, lamentando sua morte.

O velório de Osvaldo Euclides de Araújo acontece na Funerária Ethernus, a partir das 19 horas desta segunda-feira, 10. Na manhã de terça-feira, 11, ocorre uma missa no mesmo local às 8 horas. Já o sepultamento ocorre às 10 horas da terça, no Cemitério Parque da Paz.

