Semana Cada Vida Importa lembra 10 anos da Chacina do Curió; veja programação

Foto: FÁBIO LIMA A 8ª Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens no Ceará iniciou na EEMTI Integrada 2 de Maio na manhã desta segunda-feira, 10

A 8ª Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens no Ceará, chamada Semana Cada Vida Importa, relembra os 10 anos da Chacina do Curió, marcados neste 11 de novembro, e a luta por justiça e reparação de familiares das vítimas.

As atividades da Semana começaram nesta segunda-feira, 10, na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Integrada 2 de Maio, situada no bairro Passaré, em Fortaleza.

Houve realização de palestras que abordaram os direitos de crianças e adolescentes e a atuação de segurança pública nas periferias da capital cearense.

A Semana Cada Vida Importa segue até sexta-feira, 14, mobilizada pelo Comitê de Prevenção e Combate à Violência (CPCV) da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Evento reúne parlamentares, autoridades e movimentos sociais, em programação espalhada por diversos locais de Fortaleza.





Alessandra Félix, pedagoga e representante do coletivo Vozes, descreve que a iniciativa de educação popular realizada na escola tem o objetivo de ouvir os jovens e discutir seus direitos.

“O intuito é chegar na comunidade escolar na perspectiva da prevenção e, de alguma forma, tecer, traçar, pensar essa política de direitos deles. Para nós, os direitos de crianças e adolescentes são inegociáveis. Então, o nosso intuito é falar que os direitos precisam ser respeitados”, afirma Alessandra.

A ativista esclarece que o principal motivo para a escolha da escola para as atividades é que o bairro onde a instituição de ensino está localizada também abriga quatro unidades socioeducativas.

A professora de Biologia da EEMTI Integrada 2 de Maio e ativista da Rede de Mulheres Negras, Alyne Ewelyn, afirma que cerca de 90% dos alunos dessa escola são negros, jovens de comunidades e periferia.

“Eles estavam bem concentrados. Esse é um assunto importante para eles, principalmente por serem meninos e meninas de comunidades, que têm muito essa vivência da periferia, do contato, às vezes, com familiares que estão no cárcere”, diz Alyne.

A professora acrescenta que a discussão é relevante “para eles conseguirem saber os caminhos que eles podem tomar, que a família pode tomar, quem eles podem procurar para dar esse apoio”.

A aluna Lavínia Moura, de 17 anos, falou sobre o impacto emocional e a conscientização que o evento gerou nela, especialmente a reflexão sobre jovens da sua idade que estão "morrendo ou sofrendo torturas" em situações desconhecidas.



Lavínia expressou uma dor profunda ao imaginar que amigos ou familiares poderiam ser vítimas da violência urbana e reconheceu a importância de se ter "outra visão" da realidade.

“Eu achei muito tocante imaginar que jovens da minha idade podem estar morrendo ou sofrendo torturas dentro de lugares que a gente não sabe o que acontece lá dentro. É importante saber a outra visão”, comenta a aluna.

Mariana Silva, estudante de 16 anos, revela como o evento a impactou pessoalmente, dada sua experiência com um irmão preso: “me tocou muito. Eu fiquei muito assim, senti muito a dor das mães. Eu sei quanto é difícil porque eu tenho irmão preso e sei que minha mãe sofre”.

Para Mariana, isso a motiva a se interessar por seus direitos e a participar de futuras mobilizações, como a Marcha da Periferia, que será realizada no dia 29 de novembro.

Devido à sua mãe estar sem condições de pagar um advogado, Mariana pretende entrar em contato com as palestrantes dos coletivos a fim de saber se há possibilidade de elas fazerem algo para dar apoio e suporte à situação de seu irmão.

Semana Cada Vida Importa

A mobilização articulada pelo Comitê é prevista pela Lei n.º 16.482 (de 19 de dezembro de 2017), em memória às vítimas e sobreviventes da Chacina do Curió, no dia 11 de novembro de 2015.



A lei, proposta pelo deputado estadual Renato Roseno (Psol), prevê que o Governo Estadual, em parceria com movimentos sociais e coletivos artísticos, organize debates, campanhas, intervenções artísticas e outras atividades em defesa da vida de adolescentes e jovens do Estado.

10 anos da Chacina do Curió

Ocorrida na madrugada entre 11 e 12 de novembro de 2015, a Chacina do Curió é um dos maiores episódios de violência policial no Ceará. Na ocasião, 11 pessoas foram assassinadas — a maioria adolescentes entre 16 e 18 anos, sem antecedentes criminais. Outras sete ficaram feridas.

A matança foi motivada pela morte do soldado Valtemberg Serpa, ocorrida horas antes durante um assalto. Induzidos pelos PMs Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano, outros agentes decidiram vingar a morte do colega. De pontos diferentes, os PMs (alguns de folga) foram ao Curió, na Grande Messejana.

As execuções aconteceram entre 0h20 e 1h45 em diferentes locais da região. As vítimas foram:

Antônio Alisson Inácio Cardoso, 17 anos;

Jardel Lima dos Santos, 17;

Álef Souza Cavalcante, 17;

Pedro Alcântara Barroso do Nascimento Filho, 18;

Marcelo da Silva Mendes, 17;

Patrício João Pinho Leite, 16;

Renayson Girão da Silva, 17;

Jandson Alexandre de Sousa, 19;

Francisco Elenildo Pereira Chagas, 41;

Valmir Ferreira da Conceição, 37;

José Gilvan Pinto Barbosa, 41.

Ao longo dos últimos dez anos, 27 policiais militares foram levados a julgamento — parte apontada como executores das vítimas e outros por omissão.

No último julgamento, realizado em setembro de 2024, os ex-policiais Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano foram condenados por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e tortura física e psicológica.

Marcílio recebeu uma pena de 315 anos, 11 meses e 10 dias de prisão, enquanto Luciano foi condenado a 275 anos e 11 meses de prisão, ambos em regime fechado.



Programação

Na terça-feira, 11, a programação inclui o "Seminário Justiça, Responsabilização e Reparação da Chacina do Curió".



O seminário será realizado em parceria com o Coletivo Mães do Curió e o Laboratório de Estudos da Violência (LEV) da Universidade Federal do Ceará (UFC), no auditório da Faculdade de Direito da UFC.



O evento conta com a presença de representantes de instituições como:



Defensoria Pública Geral do Ceará (DPGE-CE);

Ministério Público do Ceará (MPCE);

Rede Acolhe (DPGE-CE);

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca-CE);

Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH)



Além do Seminário, a organização destaca que na quarta-feira, 12, ocorrerá a audiência pública "Política de segurança pública sob a perspectiva da proteção à vida", nos auditórios 1 e 2 do Complexo de Comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.



A agenda da semana deste ano também é composta por outras atividades promovidas pelos seguintes parceiros do Comitê:



Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS);

Centro Cultural Belchior (CCBel);

Museu da Imagem e do Som (MIS);

Instituto Mirante;

entre outros órgãos e entidades.

SERVIÇO



8ª Semana Cada Vida Importa



Quando: 10 a 14 de novembro de 2025



Atividades



Quando: 10/11: Projeto "Vozes por Direitos na ação e prevenção: Pra nós, direitos de Crianças & Adolescente são inegociáveis" - encontro dialógico com mães, parceiras da pauta e comunidade escolar.

10/11: Projeto "Vozes por Direitos na ação e prevenção: Pra nós, direitos de Crianças & Adolescente são inegociáveis" - encontro dialógico com mães, parceiras da pauta e comunidade escolar. Horário: Turnos manhã e tarde

Turnos manhã e tarde Onde: EEMTI Integrada 2 de Maio

EEMTI Integrada 2 de Maio Facilitação: Coletivo Vozes de Mães e Familiares do Socioeducativo e Prisional do Ceará

Coletivo Vozes de Mães e Familiares do Socioeducativo e Prisional do Ceará Colaboração: Rede de Mulheres Negras do Ceará

Rede de Mulheres Negras do Ceará Público: Comunidade escolar da unidade de educação

Seminário "Justiça, Responsabilização e Reparação da Chacina do Curió"

Quando: 11/11

11/11 Horário: 8h às 18h

8h às 18h Onde: Auditório Professor Willis Santiago Guerra da Faculdade de Direito da UFC (rua Meton de Alencar, S/N - Centro

Auditório Professor Willis Santiago Guerra da Faculdade de Direito da UFC (rua Meton de Alencar, S/N - Centro Realização: Comitê de Prevenção e Combate à Violência, LEV, Mães do Curió

Audiência pública "Política de segurança pública sob a perspectiva da proteção à vida"

Quando: 12/11

12/11 Horário: 14h

14h Onde: Auditórios 1 e 2 - Complexo de Comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (avenida Desembargador Moreira, 2.807 - Bairro Dionísio Torres)

Auditórios 1 e 2 - Complexo de Comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (avenida Desembargador Moreira, 2.807 - Bairro Dionísio Torres) Realização: Comitê de Prevenção e Combate à Violência, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alece

Aberta ao público



“Nossas vidas pós medidas importam?”

Quando: 13/11

13/11 Facilitação: Coletivo Vozes

Coletivo Vozes Onde: Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota

Público interno



Seminário "Juventudes e Território: Pelo Direito à Vida e à Moradia Digna"

Quando: 13/11:



13/11: Horário: 13h30 às 16h30



13h30 às 16h30 Local: Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)



Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa) Realização: CDVHS

Aberta ao público



Atividade Cultural com shows de Erivan Produtos do Morro e MC Padeiro

Quando: 14/12

14/12 Horário: A partir das 18h

A partir das 18h Onde: CCBel (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

CCBel (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Realização: CCBel

Aberta ao público

