Professores cearenses conquistam ouro em Olimpíada Nacional de Matemática e vão representar o Brasil na China

Foto: Arquivo pessoal / Divulgação Professores do Ceará conquistam o ouro em Olimpíada Nacional de Matemática e ganham intercâmbio em Xangai.

Três professores da rede pública do Ceará se destacaram nacionalmente ao conquistarem medalhas de ouro na segunda edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMbr). A conquista garante aos educadores uma vaga em um intercâmbio de 15 dias em Xangai, na China, previsto para maio de 2026.



Os premiados são Breno Ricardo Oliveira e Renato Oliveira Targino, ambos de Fortaleza, e Rodolfo Soares Teixeira, do município de Ipu, a 332 km de Fortaleza.

Mais de 1,2 mil professores de todo o País participaram da segunda edição da OPMbr. Os três estão entre os 20 docentes de todo o País reconhecidos pela Olimpíada, que valoriza práticas inovadoras no ensino da Matemática. O resultado foi anunciado no sábado passado, 8.



Reconhecimento e emoção

Entre os premiados está Rodolfo Soares, 37, professor há 13 anos da Escola de Educação Profissional Antônio Tarciso Aragão, em Ipu. Ele define o prêmio como uma “celebração da carreira” de 15 anos dedicada à Matemática e destaca a emoção compartilhada com a comunidade escolar.

Rodolfo Soares é professor da Escola Estadual de Educação Profissional Antônio Tarcísio Aragão, na cidade de Ipu, CE. Crédito: Arquivo pessoal / Divulgação Rodolfo promove estratégias pedagógicas para tornar a matemática acessível e relevante, focando no protagonismo do aluno. Crédito: Arquivo pessoal / Divulgação

“Tudo isso traz muita emoção e um sentimento enorme de orgulho e gratidão por essa oportunidade. O trabalho que a gente realiza, mesmo estando longe da capital, ser reconhecido e visto como algo que pode ser replicado em outros lugares é muito gratificante”, afirma.

Dedicado a despertar nos alunos o gosto pela Matemática de forma criativa e participativa, Rodolfo organiza atividades como a comemoração do Dia do Pi (14 de março), com paródias, competições e até bolo temático. Também lidera a preparação de estudantes para as Olimpíadas de Matemática, projeto que vem rendendo resultados expressivos desde 2012.

“Essa medalha representa não só a minha carreira, mas também a educação do meu município e o trabalho que fazemos na escola. Mostra que o que é feito no interior pode ter visibilidade nacional”, celebra.

Trajetória e inspiração em sala de aula

Também premiado com ouro, Breno Ricardo Oliveira, 43, diretor e professor da EEMTI Dragão do Mar, em Fortaleza, atua na rede pública desde 2004. Durante o processo da Olimpíada, ele conta que a etapa de apresentação em vídeo o fez revisitar sua trajetória como educador.

“Foi muito legal revisitar a carreira, o que já fizemos, porque às vezes a gente tá no dia a dia e não para pra ver o que impactou”, relata.

O professor destaca que, mesmo exercendo funções de gestão, nunca deixou de cultivar o prazer pela evolução da matemática e pela prática de ensinar. Crédito: Arquivo pessoal / Divulgação

Para O POVO, Breno lembra que escolheu a profissão inspirado pelo avô e movido pelo desejo de compartilhar o prazer em ensinar. “Foi muito emocionante ver esse crescimento na Matemática dentro da escola e perceber que muitos alunos sonham em ser professores da disciplina — e saber que há um pouco de mim nessa história”, destaca.



Para ele, o prêmio é resultado de um esforço coletivo. “Esse resultado não é só meu, é da equipe de professores da escola também”, ressalta, agradecendo à equipe pedagógica e aos alunos.



Intercâmbio e valorização do professor de Matemática



Outro cearense premiado, Renato Oliveira Targino, 38, leciona no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) desde 2011, com passagens pelos campi de Maracanaú e Caucaia, e atualmente atua em Fortaleza. Ele expressa entusiasmo com o intercâmbio na China:



“Acredito que vai ser uma experiência incrível. A China é referência em Matemática e tecnologia. Quero entender como eles conseguem conectar essas áreas tão bem”, afirma.

Tagino menciona o programa internacional Limitless Global Educator, que o levou a Houston para aprender sobre exploração espacial, e fala da expectativa pela futura viagem de intercâmbio a Xangai. Crédito: Arquivo pessoal / Divulgação

A combinação entre motivações pessoais, desejo de inovação contínua e busca por valorização profissional está entre os principais fatores que movem Renato. “Essa oportunidade é uma forma de valorizar o professor de Matemática. Valoriza a profissão, destaca na sociedade a figura do educador e mostra que há docentes fazendo a diferença”, afirma.

Renato observa que esse reconhecimento tem efeito multiplicador entre os colegas. Segundo ele, outros professores já demonstraram interesse em participar da próxima edição da Olimpíada. “A visibilidade que o prêmio traz dá mais poder à nossa fala e ajuda a inspirar outros docentes a colocarem em prática novos modelos de ensino”, destaca.



“Foi um momento muito alegre. Para mim, essa Olimpíada é uma oportunidade de aprender. Eu sou um professor que realmente gosta de aprender e de ensinar”, finaliza.



Reconhecimento internacional



Após a viagem à China, os professores premiados deverão ministrar workshops de Matemática para outros educadores em diferentes regiões do Brasil, em parceria com o Ministério da Educação (MEC).



O intercâmbio incluirá visita ao Centro de Educação para Professores da Unesco (TEC Unesco) na Universidade Normal da China, em Xangai — país que figura entre os de melhor desempenho mundial no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).

