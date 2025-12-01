Circuito do Samba é marcado por cortejo no Centro de Fortaleza

Foto: FABIO LIMA | O POVO ￼CORTEJO seguiu com o Bloco Turma do Melão pelas ruas do Centro de Fortaleza

Quando percebeu o cortejo saindo da Estação das Artes, a cabeleireira Letícia Mesquita, 35, não hesitou em acompanhar. Embalada pelo samba do bloco A Turma do Mamão, ela seguiu ao lado de outros foliões, desdenhando do Sol na tarde de ontem, 30, para chegar ao Theatro José de Alencar (TJA).

A programação, que antecede o Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro, inclui, além do cortejo, apresentações musicais, feira afrogastronômica e feira de cervejas artesanais. A iniciativa gratuita, intitulada Circuito do Samba, compõe o 3º Festival Afrocearensidades.

O cortejo pela rua 24 de Maio, no Centro de Fortaleza, às 15 horas, foi uma prévia do Carnaval que o próximo ano deve reservar à Capital. Como se dispostos a imitar as proezas da Rainha de Bateria, os pés se movimentando a cada batida, a voz do grupo ecoava a promessa dos sambistas — “Em fevereiro, tem Carnaval… Abençoado por Deus…”

E foi assim, sob os auspícios do samba, que Letícia Mesquita chegou ao teatro: “Tem os sambas que lembram a infância, que lembram os pais. São os mais antigos, que acompanhamos porque lembram sempre um pai, um avô, um tio… Eu segui o cortejo, achei animado, e as músicas me lembravam do meu avô e do meu pai”.

A ligação emocional com o samba também está na trajetória do casal Raimundo, coordenador da Turma do Mamão, e Ana Lúcia Barros, a presidente. O grupo, que completou meio século de fundação em 2025, foi o responsável por animar Letícia e os foliões durante o cortejo.

“Para nós é uma satisfação, porque a gente é do samba, vive no samba e nada como a gente comemorar o dia daquilo que é prazeroso para nós”, reflete Ana Lúcia. “Nós tivemos um ano em que saímos desfilando, foi 2017, falando justamente do samba. A gente fez um samba lindo e fomos campeões”.

O bloco já havia iniciado um cortejo mais cedo, às 11 horas, deslocando-se do bairro Moura Brasil, com concentração na Praça do Muriçoca, rumo ao Mercado AlimentaCE, na Estação das Artes.

“Foi maravilhoso e é maravilhoso. É muito bom hoje a gente estar aqui participando desse evento em que é comemorado o tempo do samba”, completa a presidente. “O samba hoje que é o nosso baluarte, é o nosso caminho, é a nossa direção, e vamos continuar nessa pegada até enquanto Deus permitir”.

Ao ser questionado sobre os possíveis foliões que os acompanhariam pelas ruas do Centro, Raimundo comentou: “Olha, menina, vou até falar, depois dessa empolgação aí do pagode, do samba que está tocando, o samba de raiz e tudo… Esse pessoal vai fazer sucesso nessa 24 de maio até chegar no teatro”. Ele estava certo.

Circuito do Samba: a chegada ao Theatro José de Alencar

FORTALEZA-CE, BRASIL,30.11.2025: Festival Afrocearensidades. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,30.11.2025: Festival Afrocearensidades. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,30.11.2025: Festival Afrocearensidades. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,30.11.2025: Festival Afrocearensidades. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,30.11.2025: Festival Afrocearensidades. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,30.11.2025: Festival Afrocearensidades. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,30.11.2025: Festival Afrocearensidades. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Com a chegada do cortejo, a programação seguia no teatro com as apresentações do grupo Essas Mulheres e do “Samba de Pai pra Filha”, com Marcelo 21 e Julinha 21, das 16h às 20h.

Para o público do evento, a própria escolha do Circuito do Samba pelo Centro traz à mente as memórias de quem cresceu em Fortaleza.

“Não é o meu primeiro cortejo de samba, eu já participei de outros. Mas esse está sendo muito especial, porque é no lugar onde eu cresci, onde eu fui educado”, diz o professor Paulo Amaro, 54. “Eu fui alfabetizado aqui, na escola Alba Frota, que era o antigo Parque das Crianças. O meu pai vinha para cá, pro ‘BEC dos Peixinhos’, para poder pegar dinheiro… Isso aqui faz parte da minha vida”.

E o samba? Onde o ritmo musical entra na vida de Paulo? Em sua resposta, sintetiza um sentimento que, no início da tarde, fez dezenas de cearenses se juntarem ao cortejo:

“A gente aprende com o samba, é uma escola. É a tristeza cantada alegremente. É a dor cantada com alegria. Só no Brasil mesmo que tem isso. Somente, né? Aquela tristeza, aquela angústia, mas cantada com alegria. Isso é bom demais”.

