Ataque em escola de Fortaleza: adolescente vai para centro socioeducativo

Foto: Reprodução/Leitor Vítimas de ataque em escola do bairro José de Alencar já obtiveram alta

A 5ª Vara da Infância e da Juventude determinou a internação provisória do adolescente de 15 anos que lesionou um colega, um professor e uma coordenadora do colégio Christus Sul III, localizada no bairro José de Alencar, em Fortaleza. O caso ocorreu na terça-feira, 2 e a decisão foi tomada na quarta-feira, 3.

O POVO apurou que, ao tomar a decisão, o juiz Epitácio Quezado Cruz Júnior levou em consideração que o ato infracional atribuído ao adolescente é grave e que, por isso, a internação se mostra necessária, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Inicialmente, o estudante deverá ficar recolhido por 45 dias em uma unidade socioeducativa, até que seja decidido se ele precisará cumprir ou não medidas socioeducativas, que poderão chegar até a três anos de duração.

A Justiça ainda determinou que seja apurado o vazamento do depoimento prestado pelo adolescente à Polícia Civil após ser apreendido. O POVO constatou que uma versão editada da oitiva passou a circular nas redes sociais, expondo, inclusive, o nome dele — o que é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Uma página no Instagram chegou a publicar uma foto do estudante, postagem que era acompanhada de um trecho editado do depoimento e do nome completo do suspeito. O Ministério Público Estadual (MPCE) pediu à Justiça a exclusão da página responsável pela divulgação.

A Polícia Civil apreendeu o celular do jovem e deverá realizar a extração dos dados telemáticos visando apurar as demais circunstâncias do ataque. Todos os feridos já tiveram alta.

A coordenadora foi lesionada no ombro esquerdo, enquanto o professor foi atingido no tórax e no ombro esquerdos. Já o estudante ferido foi alvo de mais de dez golpes, que atingiram as costas, o rosto, as pernas e os braços da vítima.

O POVO apurou que o estudante atacado foi escolhido de forma aleatória. Agressor e vítima não eram próximos e não tinham desavenças entre si. O estudante apreendido também disse que não sofria bullying e que estava arrependido.

O agressor foi dissuadido por um professor, que o conteve após conversar com o jovem. Após a dissuasão, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada e conduziu-o até a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Na DCA, ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emboscada/recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.