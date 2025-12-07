Fortaleza: 1.300 pacientes odontológicos são atendidos neste sábado, 6

Foto: FERNANDA BARROS Mutirão de saúde bucal atende 1.300 pacientes em Fortaleza

Mais de 1.300 pacientes que estavam à espera de procedimentos odontológicos foram atendidos, em Fortaleza. Ao todo, 54 postos de saúde e três Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) abriram às portas para realização de limpezas, raspagens e outros outros serviços, ontem.

LEIA TAMBÉM | Papai Noel abre as portas de casa na Cidade da Criança, em Fortaleza

Uma das beneficiadas foi Elenilda de Vasconcelos, 73, que visitou o posto na última quinta-feira, 4, e já conseguiu marcar o atendimento, já para este sábado. Para a moradora, ações como essa são essenciais para atender melhor a população.

"É maravilhoso. Ajuda muito a gente. A gente precisa fazer essas limpezas, cuidar do dente da gente. Foi muito bom. A gente precisa porque o sorriso da gente é muito importante", afirma.

Mutirão de saúde bucal atende 1.300 pacientes em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em vistoria das obras no posto de saúde Luís Franklin, bairro Coaçu Crédito: FERNANDA BARROS Apesar da expectativa de alta movimentação com o mutirão, apenas quatro pacientes buscaram atendimento no posto Luís Franklin este sábado Crédito: FERNANDA BARROS Pacientes esperam atendimento durante mutirão de saúde bucal no posto Luís Franklin, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Mutirão de saúde bucal atende 1.300 pacientes em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Mutirão de saúde bucal atende 1.300 pacientes em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Posto recebeu um novo aparelho de eletrocardiograma Crédito: FERNANDA BARROS Lúcia Evangelista, 51, buscava extrair um dente há mais de um ano e conseguiu agendamento para este fim de semana, durante mutirão de saúde bucal Crédito: FERNANDA BARROS

Dona Elenilda foi a primeira atendida no posto Luís Franklin, do bairro Coaçu, que apesar da expectativa de alta movimentação por causa do mutirão, recebeu apenas quatro pacientes.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) a previsão é de haja uma maior mobilização nos próximos mutirões, com busca ativa e chamamento de mais pacientes na fila odontológica.

"É importante manter os cadastros atualizados para nesses casos a gente fazer a busca dos pacientes que vêm para esses mutirões previamente. A gente já chamá-los com antecedência, chamar até uma quantidade maior porque às vezes um ou outro falta, e efetivamente a gente conseguir cumprir aquela programação", explica a titular da SMS, Riane Azevedo.

Mutirão busca reduzir tempo na fila de espera por procedimentos odontológicos

O público do mutirão realizado neste sábado é de paciente como Lúcia Evangelista, 51, que há mais de um ano tentava realizar a extração de um dente através do serviço público de saúde. Com fortes dores, a costureira conta que até já havia procurado um serviço particular, mas por condições financeiras, não teve condições de arcar com o procedimento.

Em uma visita ao posto Luís Franklin durante a semana, Lúcia foi avisada por uma agente de saúde sobre o mutirão deste sábado, e viu nele a chance de solucionar seu impasse entre a demora na fila comum, já que o agendamento que havia conseguido no posto era para o ano que vem, e o alto preço da rede particular.

"A sensação agora é de alívio. Bom demais fazer o procedimento assim de graça, sem precisar embolsar nada", comemora a paciente.

Para a SMS, a expectativa é de que ações como a deste sábado diminuam o tempo de espera por procedimentos odontológicos. Segundo Riane Azevedo, o objetivo central da Prefeitura é de que as pessoas não passem um ou dois anos esperando por um procedimento, mas sim que a fila seja "gerenciável".

"A gente quer que na progressão dessas filas a pessoa chegue a no máximo em 60 dias começar o tratamento dela. A gente fez progressão de consultas, exames, cirurgias... o sonho da gente é que em 30 dias no máximo ela consiga uma consulta no posto, 60 dias ela consiga fazer os exames e em 180 fazer um tratamento cirúrgico", pontua a secretária.

Junto a mutirão, posto recebe novo aparelho de eletrocardiograma

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), esteve também presente no posto Luís Franklin, para entregar um aparelho de eletrocardiograma para o posto de saúde. Além deste, outros sete novos aparelhos foram concedidos a Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Cajazeiras, Ancuri, Pedras, Curió, Maraponga, Mondubim e Parque Araxá.

Durante a entrega, o chefe do executivo municipal também vistoriou as obras realizadas em parte do posto de saúde, com intervenções em pintura, revestimento, rede elétrica, entre outras melhorias. O atendimento da unidade segue sendo realizado na área que não está em obras.

Além deste, outros 29 postos de saúde e 16 Centros de Atendimento Psicossociais (Caps) estão em obras, além de dois hospitais, o da mulher, com 60% das intervenções concluídas e o Nossa Senhora da Conceção, que deverá ser entregue entre fevereiro e março do ano que vem.

"Estamos fazendo isso em toda a nossa rede. Estruturando, contratando mais profissionais, equipando os postos, esse posto também está recebendo um eletrocardiograma para que cada vez mais possa estar atendendo a população... enfim, resgatando a saúde de Fortaleza que esse é o novo maior objetivo", disse Evandro.

LEIA TAMBÉM | Justiça determina que buffet desocupe restaurante do Clube Náutico; empresa vai recorrer

