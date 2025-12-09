"Bunker" no Iguape guardava armamento de guerra e drogas destinadas ao tráfico em Fortaleza

Foto: Divulgação/PC-CE ￼SUSPEITOS integram uma facção

Um “bunker” subterrâneo localizado dentro de uma residência no distrito de Iguape, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), guardava armamento de guerra e drogas destinadas ao tráfico na Capital. No local, foram encontrados submetralhadoras, pistolas de uso militar, coletes balísticos e cerca de uma tonelada de maconha e skunk.

A investigação conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), iniciada há dois meses, identificou, no sábado, 6, a atuação criminosa de suspeitos no tráfico de drogas. Os agentes conseguiram flagrar o momento da entrega dos entorpecentes.

Leia Mais | Empresário nega pagamento de taxa à facção e tem embarcação incendiada em Itarema

Os acusados se encontravam durante a madrugada, sendo um motociclista responsável por entregar a droga a outro suspeito em um veículo, responsável pela receptação e, em seguida, a distribuição dos entorpecentes em Fortaleza. Pelo menos três pontos de drogas na Capital foram identificados, mas não foram divulgados pela investigação.

Após o flagrante dos suspeitos, os policiais conseguiram localizar o imóvel de onde a droga era guardada e saía. Durante as diligências no imóvel, os agentes perceberam um piso oco dentro de um quarto na casa. Abaixo do piso, estava o “bunker” subterrâneo de 15 m² com ar-condicionado.

Neste esconderijo, às autoridades encontraram mais de uma tonelada de maconha, centenas de munições de diversos calibres — inclusive de grosso calibre —, uma submetralhadora, pistolas, coletes balísticos, carregadores e outros apetrechos para armamentos.

De acordo com o titular da Delegacia de Roubos e Furtos, Raphael Vilarinho, a carga apreendida foi avaliada em mais de R$ 2 milhões. Ainda segundo o delegado, foi encontrado outro bunker, no entanto, de menor porte no terreno do imóvel.



“A ideia era a seguinte, era um bunker principal. Eles tiravam, faziam um menor bunker que não tinha ar condicionado, não tinha nada para tirar. Deixava o acesso mais fácil. Esse bunker principal era aberto quando acabava a mercadoria, digamos, de pronto emprego para eles”, explica o delegado.

Leia Mais | Seis pessoas são presas suspeitas de fraude em concurso de Tauá

Na operação que resultou na localização do esconderijo, dois homens, ambos de 25 anos de idade, foram presos em flagrante.

“Foram duas pessoas presas. O rapaz do carro que pegava droga e trazia pra Fortaleza já respondia tráfico de drogas. O outro não tem antecedentes criminais, estava sem documento, foi para a identificação da Pefoce e ele não responde nada”, disse Vilarinho.

O delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutierrez, informou que os suspeitos são membros de uma organização criminosa, no entanto, ainda não identificada pela investigação.

“Nosso objetivo é de tirarmos de circulação esses criminosos perigosos, criminosos violentos envolvidos com facção criminosa, mas também tirar de circulação esse material, armas, drogas e munições”, disse.

A investigação segue a cargo da DRF para saber a origem da droga e os responsáveis pelo imóvel.