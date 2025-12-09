Fortaleza deve vacinar mais de 4 mil gestantes contra bronquilite

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Imunizante também atua contra a pneumonia

O Ceará inicia nessa segunda-feira, 8, a vacinação de gestantes contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador de bronquiolite — uma doença respiratória aguda — em bebês. Fortaleza conta com mais de sete mil doses e deve atender, a princípio, cerca de quatro mil gestantes que já estão no período recomendado para a aplicação.

Já o Estado recebeu 29 mil doses e estima vacinar cerca de 108 mil gestantes ao longo da campanha.

A vacina protege gestantes contra o VSR e garante que o bebê já nasça com imunidade transferida pela mãe, reduzindo o risco de agravamento respiratório nos primeiros seis meses de vida.

Podem se vacinar grávidas a partir da 28ª semana de gestação. A aplicação é feita em dose única e está disponível gratuitamente nos postos de saúde dos municípios.

Para se vacinar, é preciso apresentar a caderneta da gestante ou um documento que comprove a idade gestacional.

Até então, o imunizante que protege contra o VSR estava disponível apenas na rede privada, custando cerca de R$ 1,5 mil. Neste ano, o Ministério da Saúde comprou 1,8 milhão de doses da vacina, com investimento total de R$ 1,17 bilhão.

Somente em Fortaleza, mais de 12 mil gestantes fazem pré-natal na rede pública. A secretária adjunta de Saúde, Aline Gouveia Martins, alerta para que as famílias fiquem atentas ao calendário vacinal.

“Assim que a mãe completa a 28ª semana, é importante que ela venha o quanto antes. Inclusive para que haja tempo para a reação imunológica e para a transferência da imunidade da mãe para o bebê, de forma que, ao nascer, o bebê já esteja imunizado”, afirma.

Milena Alves foi avisada por mensagens de celular sobre o novo imunizante. Na manhã desta segunda-feira, 8, ela procurou o posto Rigoberto Romero, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza, para tomar a vacina.

“Eu sou bem em dia com meu calendário de vacinação, então todo mês eu tomava minhas vacinas normalmente”, conta a professora, que está grávida de 28 semanas da pequena Melissa. “Essa agora vai ser a última antes de eu ter ela. E eu aconselho as outras grávidas a virem tomar essa vacina, porque é uma proteção muito grande para a mãe e para o bebê”, afirma.

Caroline Andrade, 31, médica ginecologista e obstetra.

Já Caroline Andrade está gestante de 30 semanas. Médica obstetra, ela já tinha conhecimento sobre o imunizante e fica feliz dele ser distribuído pelo SUS



“Era uma vacina que tinha um valor muito alto, então não tinha acesso para muita gente. Agora, nós que estamos aqui com 30 semanas, mais ou menos, podemos ficar mais tranquilas. Eu espero que no próximo ano diminua o índice da doença e que a gente consiga passar por isso com mais segurança”, comenta.

Até 22 de novembro de 2025, foram confirmados 2.312 casos de VSR no Ceará. Desse total, 48,3% ocorreram em crianças de até seis meses de idade, com predominância do sexo masculino (56,0%).

Na Capital, de janeiro a setembro deste ano, 4.899 pessoas foram internadas nos hospitais da Rede Municipal por pneumonia e/ou bronquiolite aguda derivada do VSR. Do total, 3.786 eram crianças de 0 a 12 anos de idade.

A vacina permanecerá no calendário de vacinação das gestantes de forma permanente. “É importante destacar que ela não anula a importância de outras vacinas, como a da influenza”, ressalta a secretária adjunta de Saúde de Fortaleza, Aline Gouveia.

A secretária aproveita para reforçar a importância de todos atualizarem a caderneta de vacinação. “Ao vir se vacinar, a gestante pode trazer também o seu outro filho, o esposo, a esposa, o avô, quem estiver na família, para que possamos completar o calendário vacinal de toda a família”, diz.