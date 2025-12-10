IJF já atendeu 6.685 vítimas de acidentes com motocicletas neste ano

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-11-2025:João Evangelista 67 e sua esposa Monica 63. IJF tem recorde em outubro nos atendimentos de acidente de moto, queda e engasgo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Em outubro deste ano, 816 pacientes foram atendidos no Instituto Dr. José Frota (IJF) em Fortaleza, por acidentes com motocicletas. Número é o maior do ano e supera também os registros de outubro de 2024, quando foram 791 pacientes do tipo. Mês também somou maior número de atendimentos por quedas (1.512) e corpo estranho/engasgo (458).

Em 2025, o hospital já registrou 6.685 atendimentos de vítimas de acidentes motociclísticos, 14.387 por quedas e 4.228 por corpo estranho.

João Evangelista, 67, entrou nas estatísticas de pacientes por acidente de moto. "Eu dirijo há 35 anos como profissional, eu conduzo carro e moto, faz 35 anos e nunca tinha acontecido isso", diz. Após deixar um passageiro, ele perdeu o controle da mata e colidiu com um muro.

"Ainda consegui puxar pro lado, aí a moto bateu, subiu meio fio, não teve mais jeito", descreve. Ele conta que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou em menos de dez minutos.

O motorista foi levado a uma UPA para que a situação fosse estabilizada e depois para o IJF. A companheira Mônica Batista, 63, aposentada, se reveza com os filhos, nora e genro de João como acompanhante no hospital.

Ele já passou por dois procedimentos e continua em recuperação para realizar outra cirurgias, incluindo a realização de um enxerto. O processo é lento, mas o paciente diz que está confiante e agradece pelo cuidado dos familiares e dos profissionais de saúde.

No caso de Maria Socorro de Souza, 72, uma queda levou à internação. Ela estava no portão de casa quando sentiu tontura e caiu, fraturando o braço e o fêmur. Ela diz que as tonturas são frequentes. A paciente passou por uma cirurgia e aguarda para a realização de outro procedimento.

Juliana Fonteles, fisioterapeuta da unidade de idosos, fala sobre o impacto das quedas e acidentes na qualidade de vida.

"Em pessoas jovens, em torno de 40 anos, apenas 50% deles voltam à capacidade funcional que tinham antes de uma fratura. Você imagina um osso com reserva funcional baixa, com sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular", destaca.

"A gente tenta dar esse suporte, a gente tem fisio, fonaudiólogo, terapêutico ocupacional, psicólogo, nutricionista, dando suporte, tem suplementos alimentares quando eles não estão se alimentando de forma adequada, porque isso é importante. A gente vai fazendo nosso trabalho, todo mundo junto pra dar certo. Tem uns 104 anos que vão pra casa e mandam as fotos", comemora a fisioterapeuta.

“Diariamente recebemos diversos casos oriundos de acidentes de motos, quedas e ingestão de corpo estranho. Esses são os principais motivos de entrada na emergência do IJF. Nosso objetivo também é conscientizar a população para a adoção de medidas que são essenciais para a prevenção desses acidentes e preservação da vida”, explica o superintendente do IJF, João Gilberto Macêdo.

Segundo o gestor, apenas em outubro, o somatório desses acidentes representaram 81% de todo o acolhimento na emergência, sendo 44% relacionado a quedas, 24% a motocicletas e 13% corpo estranho.

Cuidados

Quedas

No caso de quedas, é importante ter cuidado com pisos escorregadios, uso adequado de escadas, contornar obstáculos com segurança, não utilizar tapetes ou pisos encerados, evitar ambientes pouco iluminados, entre outros cuidados.

Corpo estranho

Para evitar casos de ingestão de corpo estranho ou engasgo, é preciso ter calma durante a mastigação, evitar distrações durante a alimentação, ter atenção com alimentos pequenos.

As crianças também são um público mais vulnerável e muitas vezes de forma acidental acaba ingerindo um corpo estranho, como moedas e brinquedos. Em todas essas ocasiões, é indispensável a busca por um equipamento de saúde de urgência e emergência.

Alerta

