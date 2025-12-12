Fortaleza: motociclistas por app terão 18 meses para se adaptar à regulamentação

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Motociclistas por aplicativo passam a ser regulamentados em Fortaleza

Os motociclistas que trabalham para plataformas de transporte de passageiros e delivery terão 18 meses para se adaptar à nova regulamentação do serviço em Fortaleza. O período de transição foi anunciado pelo presidente da Empresa de Transporte Urbano da capital (Etufor), George Dantas, durante a assinatura da lei, feita nesta quinta-feira, 11, na sede da Prefeitura, e passa a contar a partir de janeiro de 2026.

Segundo Dantas, o prazo de um ano e meio visa permitir que os motoristas possam se adequar aos novos parâmetros das motos por app na cidade, como idade mínima do condutor para transporte de pessoas, exigência de curso preparatório, vistorias regulares junto à Etufor, entre outros pontos. Confira lista completa das mudanças ao final da matéria.

Durante esses 18 meses, a Prefeitura não irá aplicar multas aos condutores que descumprirem as regras estabelecidas na regulamentação, salvo situações consideradas graves, como o uso de perfis falsos nas plataformas.

"Pra gente poder passar uma segurança para o usuário que utiliza esses aplicativos, não tem como a Prefeitura, aceitar que ainda profissionais utilizem de perfis em que eles não estão utilizando o seu CPF. As outras exigências quanto à idade e ao perfil da moto, a cilindrada da moto, a idade do profissional... todas essas a gente vai ter que aguardar esse período de 18 meses", pontua o presidente da Etufor.

Entre as medidas que serão obrigatórias com a regulamentação estão as vistorias, feitas pela Etufor periodicamente, com base na idade do veículo. Esse serviço será similar ao que já existe para carros por aplicativo na cidade e não gerará nenhuma taxa para o motociclista, sendo totalmente custeado pelo município.

As vistorias poderão ser feitas presencialmente ou através do site da Etufor a partir desta sexta-feira, 12. Nelas, serão conferidas tanto a documentação do veículo quanto quesitos de segurança.

O pacote de novas normas para os condutores e plataformas, inclusive, visa diminuir o número de acidentes de trânsito na cidade. Somente este ano, o Instituto Dr. José Frota (IJF), principal hospital de traumas da cidade, atendeu 6.685 vítimas de acidentes com motocicletas.

"Tudo isso que nós estamos fazendo é para proteger você, motociclista por aplicativo. Nós estamos pensando em você, para te proteger, do mesmo jeito que para proteger você passageiro. Como é que nós podemos olhar para uma categoria que nem regulamentada ela é? Então, nós estamos regulamentando essa categoria que são os profissionais de motociclistas por aplicativo", afirmou o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Esse "olhar para a categoria" citado por Evandro será feito a partir de uma base de dados que será montada pela Prefeitura, com base em dados enviados pelas plataformas nas próximas semanas. A expectativa é que com a regulamentação, a Prefeitura passe a saber quantos e quem são os motociclistas por aplicativo da cidade.

"Eu tenho certeza absoluta que essa proposta é o melhor tanto para o condutor quanto também para os passageiros que estão utilizando desse aplicativo. O diálogo foi feito com os aplicativos, com os motociclistas... conversamos com todos esses atores para que a gente possa ter um serviço cada vez melhor e mais seguro", frisou o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Léo Couto (PSB).

Motociclistas por aplicativo poderão solicitar desconto no IPVA 2026 até 26 de dezembro

Também foi sancionada na manhã desta quinta-feira a lei que garante 50% de desconto no valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motociclistas por aplicativo. Para ter direito ao desconto, o profissional precisará ter feito pelo menos 3.000 (três mil) viagens ou entregas nos últimos 12 meses e possuir cadastro regularizado junto à Etufor.

A solicitação do desconto já para o IPVA do ano que vem deve ser feita através do site da Etufor até o dia 26 de dezembro, prazo limite imposto pela Prefeitura devido a emissão do imposto ser realizada já no dia 2 de janeiro.

"Nós precisamos limitar até o dia 26 de dezembro, que é o tempo estimado que nós teremos para jogar esses dados para a Sefaz, que é quem lança o IPVA. Esse profissional vai receber o boleto referente a 50% do que ele pagaria de IPVA e ele vai pagar então apenas os 50. Quem irá completar os 100% será a prefeitura através da Etufor", explica Dantas.

Passada essa fase inicial para o IPVA do ano que vem, a Prefeitura irá abrir um novo cadastro, esse para isenção do IPVA de 2027, a fim de contemplar os condutores que ainda não se encaixarem nos requisitos até o dia 26 de dezembro.

"Esse direito ele é permanente dentro da prefeitura. A partir da virada pro ano de 2026 vai abrir o cadastro e os profissionais que durante o ano 2026 atenderem aos requisitos terão o direito ao 50% de desconto do IPVA em 2027. É uma coisa permanente", conclui o presidente.

Motociclistas deverão obedecer teto de infrações para manter o desconto no IPVA



A partir de 2027, os motociclistas por aplicativo de Fortaleza terão que obedecer um teto de duas infrações gravíssimas ao longo de um ano para ter direito ao desconto de 50% no IPVA. Aqueles que ultrapassarem esse número em 2026 não poderão solicitar o benefício em 2027.

A medida, assim como a regulamentação, visa incentivar o condutor à uma direção defensiva e garantir um trânsito mais seguro para motos, carros e pedestres.

"Essa é uma contrapartida social que a prefeitura realmente está exigindo para dar o benefício. Ou seja, eu te dou o benefício 50% do IPVA, desde que você seja um profissional que que eh guia a sua moto com segurança, que você oferta segurança pra cidade e pros usuários que utilizam a plataforma", pondera George.

Para o IPVA do ano que vem, entretanto, o cálculo das infrações ainda não será utilizado. Independentemente do número de infrações cometidas em 2025, os motociclistas que atenderem aos critérios da Etufor poderão solicitar o benefício.

Confira regras na nova regulamentação

Para transporte de passageiros

Idade do condutor mínima de 21 anos;

Carteira Nacional de Habilitação – categoria “A”, emitida há pelo menos dois anos, com observação “EAR” (Exerce Atividade Remunerada), válida e sem restrições;

Conclusão de curso especializado obrigatório destinado aos profissionais em transporte de passageiros, em atendimento à legislação de trânsito federal vigente;

Certidão negativa de antecedentes criminais;

Equipamentos de segurança, incluindo dois capacetes certificados pelo INMETRO, para passageiro e condutor e utilização obrigatória de colete refletivo, em consonância com as disposições constantes da legislação de trânsito federal vigente;

devidamente licenciada junto aos órgãos de trânsito dos Estados e do distrito Federal, e em conformidade com as normas de trânsito; É vedado o transporte de mais de um passageiro ou de crianças com idade inferior a 10 (dez) anos, conforme legislação federal de trânsito;

A motocicleta deverá ter licenciamento e documentação regulares;

Idade máxima da moto de 10 (dez) anos;

Moto com cilindrada mínima de 125 cm³ ou capacidade equivalente para o caso de veículos elétricos;

Protetor de motor, antena corta-pipa, aparador de linha, e demais itens exigidos pela legislação de trânsito federal vigente são obrigatórios;

A moto deverá ter identificação visual padronizada definida pela Etufor;

Moto deverá ter condições adequadas de segurança e conservação, sem alterações estruturais que comprometam a estabilidade;

O condutor deverá possuir autorização para utilização no transporte remunerado privado individual de passageiros obtida por meio de vistoria da Etufor;

É vedado o transporte de passageiros cujo peso, somado ao do condutor, ultrapasse o limite máximo de capacidade especificado pelo fabricante da motocicleta.

Para entregas de mercadorias

Comprovação de CNH - Carteira Nacional de Habilitação – categoria “A”, com observação “EAR” (Exerce Atividade Remunerada), válida e sem restrições;

mercadorias, conforme previsto na legislação de trânsito federal vigente; Equipamentos de segurança, incluindo capacete certificados pelo INMETRO e utilização

obrigatória de colete refletivo, em consonância com as disposições constantes da legislação de trânsito federal vigente; Posse legítima e formal da motocicleta, motoneta ou ciclomotor a ser utilizada em

serviço, devidamente licenciada junto aos órgãos de trânsito dos Estados e do distrito Federal, e em conformidade com as normas de trânsito; A motocicleta deverá ter licenciamento e documentação regulares;

demais itens exigidos pela legislação de trânsito federal vigente são obrigatórios Também serão exigidos dispositivos de fixação, permanente ou removível, para instalação de equipamento de transporte de carga, compatíveis com os critérios estabelecidos pela legislação de trânsito federal vigente;

Identificação visual padronizada a ser definida pela Etufor;

que comprometam a estabilidade do veículo; Possuir autorização para utilização no serviço de entrega de mercadorias obtida por meio

de vistoria da Etufor

Para desconto no IPVA

O motociclista deverá estar em dia com o pagamento dos IPVAs anteriores e com os tributos municipais;

Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros e Mercadorias intermediado por aplicativo ou plataforma digital Não ter cometido infrações de trânsito de natureza grave ou gravíssima nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de concessão ou renovação do benefício (válido a partir de 2027);

Utilizar motocicletas, ciclomotores ou motonetas com cilindrada máxima de 160 cm³ ou potência equivalente, devidamente licenciada e em conformidade com as normas municipais de transporte e segurança;

Comprovar a realização mínima de 3.000 (três mil) viagens ou entregas, intermediadas por empresas operadoras de aplicativos ou plataformas digitais devidamente credenciadas, no exercício imediatamente anterior ao da solicitação ou renovação do benefício

