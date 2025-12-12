Logo O POVO+
Motociclistas por app poderão solicitar desconto no IPVA 2026
CIDADES

Prazo. Até 26 de dezembro
Também foi sancionada ontem, 11, a lei que garante 50% de desconto no valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motociclistas por aplicativo. Para ter direito ao desconto, o profissional precisará ter feito pelo menos 3.000 (três mil) viagens ou entregas nos últimos 12 meses e possuir cadastro regularizado junto à Etufor.

A solicitação do desconto para o IPVA do ano que vem deve ser feita por meio do site da Etufor até o dia 26 de dezembro, prazo limite imposto pela Prefeitura devido a emissão do imposto ser realizada já no dia 2 de janeiro.

"Nós precisamos limitar até o dia 26 de dezembro, que é o tempo estimado que nós teremos para jogar esses dados para a Sefaz, que é quem lança o IPVA. Esse profissional vai receber o boleto referente a 50% do que ele pagaria de IPVA e ele vai pagar então apenas os 50. Quem irá completar os 100% será a prefeitura através da Etufor", explica Dantas.

Passada essa fase inicial para o IPVA do ano que vem, a Prefeitura irá abrir um novo cadastro, esse para isenção do IPVA de 2027, a fim de contemplar os condutores que ainda não se encaixarem nos requisitos até o dia 26 de dezembro.

"Esse direito ele é permanente dentro da prefeitura. A partir da virada pro ano de 2026 vai abrir o cadastro e os profissionais que durante o ano 2026 atenderem aos requisitos terão o direito ao 50% de desconto do IPVA em 2027. É uma coisa permanente", conclui o presidente.

A partir de 2027, os motociclistas por aplicativo de Fortaleza terão que obedecer um teto de duas infrações gravíssimas ao longo de um ano para ter direito ao desconto de 50% no IPVA. Aqueles que ultrapassarem esse número em 2026 não poderão solicitar o benefício em 2027.

A medida, assim como a regulamentação, visa incentivar o condutor à uma direção defensiva e garantir um trânsito mais seguro para motos, carros e pedestres.

"Essa é uma contrapartida social que a prefeitura realmente está exigindo para dar o benefício. Ou seja, eu te dou o benefício 50% do IPVA, desde que você seja um profissional que que eh guia a sua moto com segurança, que você oferta segurança pra cidade e pros usuários que utilizam a plataforma", pondera George.

Para o IPVA do ano que vem, entretanto, o cálculo das infrações ainda não será utilizado. Independentemente do número de infrações cometidas em 2025, os motociclistas que atenderem aos critérios da Etufor poderão solicitar o benefício.

