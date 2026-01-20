A gira de Oxóssi nos terreiros de Fortaleza

Em Fortaleza, a celebração a Oxóssi ganha forma por meio das giras, rituais centrais da umbanda em que ocorre a manifestação espiritual dos orixás e entidades. Em diferentes bairros da Capital, terreiros se organizam para receber fiéis e visitantes, mantendo tradições e fortalecendo ações comunitárias.

No Terreiro de Umbanda e Caridade Estrela das Almas, localizado no bairro Bom Sucesso, a gira de Oxóssi é uma das mais aguardadas do calendário religioso. Fundado há cerca de dois anos, o terreiro conta hoje com dez filhos de santo de cabeça lavada, desses, cinco são filhos de Oxóssi. Nas giras abertas, chega a receber entre 30 e 40 pessoas.

Segundo pai Grangeiro, Oxóssi exerce forte influência dentro dos terreiros de umbanda. "A grande maioria dos filhos costuma ser de Oxóssi. Ele é uma entidade muito presente, muito forte dentro da umbanda e do candomblé", afirma.

Já no Terreiro de Umbanda Zé da Virada e Maria do Bagaço, dirigido por pai Allex Fiorino, no bairro Messejana, a dimensão da gira é ainda maior. A casa reúne aproximadamente 250 filhos de santo, dos quais cerca de 40 são filhos de Oxóssi. Em reuniões abertas ao público, o terreiro chega a acolher até 880 pessoas.

Antes da gira de Oxóssi, os terreiros seguem rituais de preceito, que têm como objetivo preparar o corpo e o espírito dos médiuns.

A gira é o momento em que Oxóssi e suas falanges (outros espíritos) se manifestam por meio da incorporação mediúnica. O ritual envolve toques de atabaque, cânticos específicos, danças rituais, defumações e o uso de ervas.