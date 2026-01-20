CE tem três cursos de Medicina com nota máxima e um punido por baixo desempenho

Foto: Samuel Setubal Cursos de medicina com nota baixa no Enamed poderão ser impedidos de abrir novas vagas

Três cursos de Medicina do Ceará obtiveram nota máxima no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), conforme o Ministério da Educação (MEC). Os resultados divulgados nesta segunda-feira, 19, mostram ainda que um curso do Estado está entre os que serão punidos por nota baixa.

Em uma escala de 1 a 5, o Enamed é um novo modelo de avaliação que mede o desempenho dos estudantes e a qualidade dos cursos de Medicina do País. Aqueles que tiraram as notas mais baixas, 1 e 2, serão alvos de sanções, como restrições no Fies e proibição do aumento de vagas.

Confira notas dos cursos de medicina do Ceará no Enamed:

Universidade Estadual do Ceará (Uece) - 5



Universidade de Fortaleza (Unifor) - 4



Universidade Federal do Ceará (UFC) Sobral - 4



Universidade Federal do Ceará (UFC) Fortaleza - 5



Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (Estácio FMJ) - 3



Universidade Christus (Unichristus) - 5



Centro Universitário Inta (Uninta) - 3



Universidade Federal do Cariri (UFCA) - 4



Faculdade Estácio de Canindé - 2

Ao todo, 351 cursos foram avaliados na prova realizada por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Desses, 107 tiveram resultados considerados ruins (notas 1 e 2). Apenas as instituições privadas e públicas federais receberão as sanções, totalizando 99 cursos.

“Nós queremos que esses cursos possam garantir a boa formação dos profissionais nesse País. E para isso, o Enamed vai servir como ferramenta, como termômetro importante nesse processo”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana.

O ministro reiterou que o Enamed faz parte do aperfeiçoamento da modelagem do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), passando a ser anual. “Para que a gente possa garantir o acompanhamento e a supervisão desses cursos”, disse Camilo.

A Faculdade Estácio de Canindé se pronunciou por meio de uma nota unificada da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup). Segundo a Associação, "análises preliminares realizadas por instituições de todo o país indicam divergências entre os dados reportados como insumos em dezembro passado e os resultados divulgados nesta data". A Anup pediu esclarecimentos técnicos ao MEC e ao Inep.

Se inscreveram 89.024 estudantes e profissionais de medicina. Desses 39.258 eram concluintes dos cursos de graduação ofertados no País, sendo a maior parte dos inscritos, mais de 28 mil dos avaliados são de instituições privadas com e sem fins lucrativos e pouco mais de 9 mil de instituições públicas federal, estadual e municipal.

Os melhores desempenhos foram apresentados pelos 6.502 estudantes de instituições federais, que apresentaram uma pontuação média de 83,1% de proficiência, seguido dos estudantes das estaduais, com média de 86,6%, entre os 2.402 inscritos.

Os piores desempenhos foram dos 944 estudantes da rede municipal, que somaram uma média de 49,7% da pontuação máxima, com resultado médio considerado insuficiente pelo exame. Os 15.409 estudantes da rede privada com fins lucrativos também apresentaram uma média de apenas 57,2% da pontuação máxima.

O que acontecerá com os cursos que tiveram nota baixa no Enamed?

De acordo com o MEC, será instaurado um processo administrativo de supervisão para os cursos considerados insatisfatórios. As instituições poderão apresentar defesa e requerer um prazo.

Já as medidas cautelares, como a suspensão do Fies ou da abertura de novas turmas, serão aplicadas conforme a faixa de classificação do curso de forma escalonada, levando em consideração o percentual de concluintes proficientes em cada faixa.

As medidas terão duração até a publicação do Conceito Enade 2026. (Com informações de João Paulo Biage/O POVO e Agência Brasil)

Notas dos cursos de medicina do CE no Enamed:

Universidade Estadual do Ceará (Uece) - 5

Universidade de Fortaleza (Unifor) - 4

Universidade Federal do Ceará (UFC) Sobral - 4

Universidade Federal do Ceará (UFC) Fortaleza - 5

Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (Estácio FMJ) - 3

Universidade Christus (Unichristus) - 5

Centro Universitário Inta (Uninta) - 3

Universidade Federal do Cariri (UFCA) - 4

Faculdade Estácio de Canindé - 2