Segurança: 79 cadetes da PMCE iniciam curso de formação na academia de Polícia

OS POLICIAIS deverão passar dois anos na Aesp

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp) recebeu nessa quarta-feira, 21, seus mais novos discentes. Em aula inaugural realizada na sede da instituição, em Fortaleza, 79 cadetes deram início ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), período preparatório para a entrada na Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O grupo é formado por aprovados remanescentes do concurso realizado pela PMCE em janeiro de 2023. Outras duas turmas de classificados no certame já haviam sido convocadas, sendo esta a terceira a ser chamada, após prorrogação do prazo de convocação por mais dois anos.

"É a realização de um sonho. A Polícia Militar é o maior órgão do Estado, a instância mais próxima entre o Estado e o cidadão. Fazer parte de um órgão de tamanha magnitude é uma conquista. Nós temos uma vontade muito grande de servir à sociedade. Essa é a razão da Polícia Militar, servir ao povo cearense da melhor maneira possível", afirma Munique Freire, membro da turma de aprovados e agora cadete da PMCE.

Os policiais deverão passar dois anos na Aesp, onde poderão compartilhar experiências e tirar dúvidas com outros cadetes, oficiais das turmas anteriores e policiais já com anos de serviço na PMCE.

Ao todo, serão 4.742 horas/aula, dispostas em conteúdos voltados ao desenvolvimento técnico, operacional e humano dos oficiais.

"É uma infinidade de instruções e ensinamentos. Logo no início eles já aprendem ordem unida, [posteriormente] abordagem a pessoas e veículos, armamento e munições, tiro policial, defesa pessoal, matérias jurídicas também... e que têm conexão direta e específica com a atividade de polícia ostensiva", explica o diretor geral Aesp, delegado Leonardo Barreto.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-01-2026: Governador Elmando de Freitas inicia o Curso de Formação de Oficiais de mais 79 aprovados para a Polícia Militar na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp)

Após esse período de preparação, os discentes estarão aptos a atuar em campo não mais como cadetes, mas sim sob o cargo de segundo-tenente da Polícia Militar.

Presente durante a solenidade, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), destacou a importância do reforço de contingente nas forças de segurança, em especial para o combate ao crime organizado.

"É fundamental para termos uma instituição cada vez mais forte, uma polícia militar fortalecida no enfrentamento ao crime organizado no estado do Ceará. Portanto, é um papel muito importante da Academia de Segurança Pública. Muito em breve vamos ter aqui oficiais da PMCE, tenentes coronéis, mais de 1000 PMs para formação de soldados, policiais civis... é uma academia que busca fazer a formação integrada de todas as instituições", pontuou o chefe do Executivo estadual.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-01-2026: Governador Elmando de Freitas inicia o Curso de Formação de Oficiais de mais 79 aprovados para a Polícia Militar na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp)

Além da aula inaugural para os cadetes, a manhã desta quarta também marcou o início do Curso Superior de Segurança Pública (CSSP) para 25 tenentes-coronéis, que retornam à Aesp para ascensão funcional.

A formação é voltada para aqueles que já ocupam a segunda maior patente da Polícia Militar e desejam adentrar ao cargo mais elevado da corporação, o de coronel. Durante o curso, eles serão preparados para dirigir grupos e ocupar cargos estratégicos na PMCE.

Para os ingressantes, a formação é uma oportunidade de atualizar conteúdos com o aprendizado em sala de aula e conhecer novas realidades do cenário policial por meio do convívio com os cadetes.

"O ofício exige essa capacitação contínua. A academia tem essa missão de manter seu efetivo sempre atualizado. É um prazer retornar ao meio acadêmico. É muito rico poder compartilhar com esses cadetes que estão entrando, aprender com eles, passar um pouco da nossa experiência. Fomenta o crescimento", comenta o tenente-coronel e membro da PMCE há 27 anos, Paulo Capelo.

Para a corporação, a projeção é de que tanto os novos cadetes, como os tenentes-coronéis possam se qualificar durante o período de formação, e que na estreia ou retorno às atividades oficiais, possam ocupar cargos de destaque.

"Esperamos com esse ingresso que eles estejam realmente preparados e que daqui a pouco reforcem o policiamento, sendo líderes e chefes nas áreas onde vão atuar", destaca o comandante geral da Polícia Militar, coronel Sinval Sampaio.

