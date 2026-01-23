Logo O POVO+
MPCE notifica Hospital Luís França para explicar irregularidades em atendimento pediátrico
Comentar
CIDADES

MPCE notifica Hospital Luís França para explicar irregularidades em atendimento pediátrico

Medida visa apurar se houve falha no atendimento, violando direitos dos consumidores e prestação adequada dos serviços de saúde suplementar
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Hospital Infantil Luís França, localizado no Centro de Fortaleza, é administrado pelo Hapvida (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)
Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo Hospital Infantil Luís França, localizado no Centro de Fortaleza, é administrado pelo Hapvida

O Ministério Público do Ceará (MPCE) notificou o Hospital Luís França, gerido pela rede Hapvida nessa terça-feira, 20, pedindo explicações sobre denúncias de possíveis irregularidades no atendimento pediátrico de pacientes.

A medida foi determinada pela promotora de Justiça Ana Beatriz Oliveira, da 132ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, que atua na defesa do consumidor. A notificação foi feita após matéria do O POVO com relatos de familiares de pacientes.

De acordo com os familiares ouvidos pela reportagem, duas crianças que precisavam realizar procedimentos endoscópicos com sedação enfrentaram atrasos e passaram mais tempo do que o esperado cumprindo o jejum exigido para realização do exame.

As famílias relataram ainda dificuldades para obter informações com a equipe médica e com canais de atendimento.

Leia mais

Conforme o MPCE, o procedimento visa apurar se houve falhas no atendimento que possam caracterizar “violação aos direitos dos consumidores e aos deveres de prestação adequada de serviços de saúde suplementar”.

Em nota, a Hapvida afirmou que os procedimentos atrasaram porque "o médico responsável precisou atender uma urgência, conforme critérios de prioridade clínica". A empresa reiterou que os procedimentos foram realizados com segurança e seguindo protocolos clínicos previstos para os exames. 

"A unidade lamenta o tempo de espera das famílias e reafirma seu compromisso com a segurança do paciente, a qualidade do cuidado e a humanização no atendimento pediátrico", trouxe o texto.

A unidade terá dez dias, a partir dessa quarta-feira, 21, para responder à Promotoria. O POVO entrou em contato com a Hapvida novamente nesta quinta-feira, 22, para saber se a empresa já tinha recebido a notificação. A matéria será atualizada quando houver resposta do plano de saúde.

EXTRA

Acesse para conferir a matéria "Mães relatam descaso em atendimento pediátrico no Hospital Luís França, em Fortaleza", publicada no O POVO, em 13 de janeiro passado

O que você achou desse conteúdo?