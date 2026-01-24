Após 4 dias, embarcação catamarã é reflutuada na Praia do Mucuripe, em Fortaleza

Foto: Fco Fontenele/O POVO Catamarã é reflutuado na tarde desta sexta-feira, 23

A embarcação do tipo catamarã, que naufragou na segunda-feira, 19, na Praia do Mucuripe, em Fortaleza, foi reflutuada nessa sexta-feira, 23, por uma equipe de mergulhadores.

Primeira Parada Pet de 2026: serviços para animais serão levados para o Cuca do José Walter; SAIBA MAIS

Conforme relatos enviados ao O POVO, os painéis solares do catamarã foram todos perdidos após o naufrágio. A embarcação será levada à Barra do Ceará para realizar os devidos reparos.

Moradores comentam sobre naufrágio de embarcação

Morador do Mucuripe há 50 anos, o pescador Roberto Moreira de Freitas conta que, até o momento, o catamarã foi o terceiro naufrágio que ele tem conhecimento. "É por conta das pedras [o incidente]. Quando o mar tá secando, você encontra dificuldade para navegar", explica.

Uma pessoa em situação de rua, que não será identificada, conta que estava presente no momento em que o catamarã começou a naufragar: "Eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque a linha vermelha do barco começou a sumir [afundando] e não pode sumir dentro da água". Ela relata que uma equipe veio parar tentar reflutuar o barco, porém não obtiveram sucesso.

O vendedor ambulante Gleison Braga, 36, atua na orla do Mucuripe há mais de duas décadas, e conta que não ficou sabendo do naufrágio. "Não ouvi nem falar. Ninguém comentou [comigo], nem clientes e nem colegas de trabalho", relata surpreso.

Um marinheiro de convés aposentado, que não quis se identificar, conta que trabalhou na embarcação que naufragou durante cinco anos. "Quando cheguei pela manhã já estava assim [naufragado]"

Segundo ele, o dono da embarcação acionou mergulhadores para tentar recuperar o barco. "Daí vão levar pro seco para consertar e botar para funcionar".

Conforme o ex-marinheiro, a catamarã não estava funcionando em atividades de alto-mar, e permanecia atracado na costa. "O dono começou a fazer modificações nele (...) Já veio mergulhador, a capitania também foi lá [pela manhã], já está tudo encaminhado", afirmou.

O POVO procurou novamente a Marinha do Brasil e aguarda retorno de atualizações sobre o caso.

Confira vídeos do momento