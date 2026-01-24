Centro Integrado de Serviços em Saúde é inaugurado em Horizonte

Foto: FERNANDA BARROS ￼O local homenageia a horizontina Antônia Batista Lima da Silva (Val)

A inauguração do Centro Integrado de Serviços em Saúde do município de Horizonte (CISSH), a 40,35 km de Fortaleza, reuniu autoridades e a população local durante solenidade na noite desta sexta-feira, 23. O equipamento deve concentrar serviços da área e funcionar como a nova sede da Secretaria Municipal da Saúde.

A estrutura foi nomeada em homenagem à cidadã horizontina Antônia Batista Lima da Silva (Val). De acordo com a Prefeitura, o legado de Val é marcado por “relevantes serviços prestados na área da saúde no município”.

Para Ana Cláudia França, secretária de Saúde de Horizonte, o centro integrado possui uma estrutura “inovadora”. “Vários serviços serão prestados aqui. Não só o gabinete do secretário, mas o Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), a Vigilância em Saúde, o Núcleo de Endemias e Zoonoses”, exemplifica.

Espaço reservado à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Além das iniciativas citadas, o espaço atuará como Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), Central de Regulação, Vigilância Sanitária e base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará.

“Uma nova base é um grande avanço aqui para o município e traz uma estrutura e um conforto aos profissionais do Samu”, reflete Nilson Mendonça, superintendente do Samu Ceará. “É uma base que já atende não só Horizonte, como as cidades aqui mais próximas. É muito importante, principalmente por ser uma região ao lado da BR-116”.

No local, encontra-se uma área de manutenção dos transportes e a entrada das ambulâncias do Samu.

Centro Integrado de Serviços em Saúde: inauguração anunciou mais incentivos na área

O prefeito de Horizonte, Nezinho Farias (PSB), descreve o estabelecimento do Centro Integrado de Serviços em Saúde como uma realização aguardada “por muito tempo”.

“Aqui é um recurso 100% do município e estamos já com quatro anos nessa obra, trabalhando, equipando e tendo a oportunidade de deixar ela pronta hoje”, explica. “O maior desafio de todos os municípios, no Brasil inteiro, chama-se saúde. E a gente precisa, além dos serviços, melhorar a infraestrutura do local”.

A expectativa de novos equipamentos, relatada pelo gestor municipal, foi confirmada durante a declaração da secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, na solenidade de abertura.

“O governador Elmano de Freitas liberou o financiamento de mais duas clínicas para o hospital daqui, clínica cirúrgica e de anestesia, para que a gente possa operar mais em Horizonte e evitar transferências”, declarou. “Ele aumentou o incentivo do hospital, que passa a ser polo tipo três. Isso implica que Horizonte vai receber a mais por ano do governo do Estado do Ceará”.

Em seu discurso, a secretária relembrou uma visita à cidade, há mais de um ano, quando o prédio do CISSH ainda estava em construção. Na ocasião, o prefeito indicou onde seria a base do Samu e apresentou os serviços que seriam ofertados.

Quem não esconde a alegria com a inauguração do centro é a agente comunitária Sinália Santos, presidente da Associação dos Agentes de Saúde de Horizonte:“Esse novo prédio aqui, ele é bem central, né? Vai abranger toda a redondeza, vai ter mais facilidade no acesso da população, e isso é uma melhoria na qualidade de atendimento e de acesso à saúde da população”.

Serviço

O equipamento funciona na rua Luiz Inácio de Sousa, s/n - bairro Planalto Horizonte