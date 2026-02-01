Fortaleza inaugura Centro de Hemodiálise na Santa Casa

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼HOSPITAL atenderá, simultaneamente, até 20 pacientes

A Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o Governo do Estado, inaugurou neste sábado, 31, o Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Fortaleza.

A solenidade contou com a presença do prefeito Evandro Leitão e do governador Elmano de Freitas.

Com a entrega do equipamento, o hospital passa a oferecer o primeiro serviço próprio de hemodiálise da rede municipal, com capacidade para realizar cerca de duas mil sessões por mês e atender, simultaneamente, até 20 pacientes.

"Um equipamento centenário, um equipamento onde boa parte da população, não só fortalezense, mas cearense, utiliza. Mas agora estamos entregando o Centro de Hemodiálise, o primeiro centro da rede municipal, se somando a outros da rede estadual e fazendo com que nós estejamos proporcionando uma capacidade de aproximadamente 160 pessoas, para que possam estar aqui, fazendo o seu tratamento", explica o prefeito Evandro Leitão durante a coletiva de imprensa da inauguração.

Conforme o prefeito, o espaço conta com 250 leitos já em funcionamento, sendo 20 especialmente para UTI, e com 274 de capacidade. "e eu fico muito feliz, muito satisfeito", completa Evandro.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 31.01.2026: Chagas Vieira - Sec Casa Civil, Elmano de Freitas - Governador do Estado do Ceará, Evandro Leitão - Prefeito de Fortaleza, Dra Riane Azevedo - Sec Saúde Fortaleza Léo Couto - Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Tânia Mara - Secretária de Saúde do Estado do Ceará. Inauguração do Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Fortaleza. O hospital passa a oferecer o primeiro serviço próprio da rede municipal, com capacidade para 2 mil sessões de tratamento mensais. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Em seus agradecimentos finais, destacou o governador Elmano de Freitas através da secretária de saúde, médica Tânia, o presidente da república federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, através do ministro da saúde do Brasil, Alexandre Padilha, além de todos os colaboradores, trabalhadores e trabalhadoras da Santa Casa de Misericórdia em nome do médico José Erialdo da Silva Júnior, responsável pela gestão da unidade hospitalar.

"Tem nos ajudado bastante para que a gente faça a recuperação não só da Santa Casa de Misericórdia, mas também de toda rede pública de saúde municipal", finalizou o prefeito.

Em seguida o governador Elmano de Freitas também agradeceu ao prefeito Evandro Leitão e declarou sua alegria de estar ao seu lado inaugurando o Centro de Hemodiálise na Santa Casa de Fortaleza.

"Eu quero muito agradecer ao prefeito Evandro Leitão por podermos estar de mãos dadas, fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS), que a ampla maioria do nosso povo necessita do serviço público de saúde para fazer seu tratamento, para fazer sua cirurgia, e ter a Santa Casa de volta para a população cearense e de Fortaleza, é uma grande conquista para o nosso povo que precisa desse serviço", ponderou governador.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 31.01.2026: Elmano de Freitas - Governador do Ceará. Inauguração do Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Fortaleza. O hospital passa a oferecer o primeiro serviço próprio da rede municipal, com capacidade para 2 mil sessões de tratamento mensais. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

"Fico mais feliz ainda de entrar na Santa Casa e vê-la com mais de 250 leitos funcionando, com nove salas cirúrgicas para atender a demanda de cirurgia do nosso povo. Povo de Fortaleza, mas também povo do Ceará", finalizou Elmano.

Com o objetivo de somar as outras estruturas hospitalares, desobstruir a superlotação de ambientes como o HGF e dar suporte às UPAs, a Santa Casa teve como meta para o ano de 2026, realizar 500 cirurgias até março. O número foi decidido durante uma reunião com a secretaria municipal de saúde, feita em dezembro de 2025, para o lançamento do novo decreto, que funciona até o dia 31 de dezembro de 2026.

Em entrevista, a secretária de saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, celebrou a conquista do objetivo alcançado já neste sábado, 31 de janeiro. De acordo com ela, a fila cirúrgica na secretaria municipal são em torno de 3.000 pacientes, e que nesse ritmo, com o equipamento funcionando, o impacto na saúde da população será grande.

"A gente ficou muito feliz pelo comprometimento da equipe, das pessoas que aqui estão fazendo e que retomando a Santa Casa", celebra Riane Azevedo.

O objetivo da secretaria municipal da saúde é fazer com que, até o final deste ano, o Santa Casa volte ao ritmo que era há cinco anos atrás, onde realizavam mil cirurgias por mês. Operações como vesícula, cirurgia de hérnia, cirurgia de tumor de colo, tumor de pele, rim, cálculo renal, e tantas outras.

Além de, até o fim do mandato, o paciente consiga entrar, fazer a consulta, o exame, fazer a cirurgia e o pós-operatório em 180 dias.

Centro de Hemodiálise Santa Casa contará também com cirurgias robóticas

Outro destaque da estrutura hospitalar irá ser a presença de novas tecnologias, como as cirurgias robóticas. A solicitação do equipamento foi feita através do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).

"Nós se inscrevemos no programa e fomos contemplados. Agora estamos na operacionalidade de documentação, de preparar a sala de centro cirúrgico", declara a secretária de saúde sobre a chegada da nova tecnologia.

O médico José Erialdo da Silva Júnior, responsável pela gestão da unidade hospitalar, explica que a chegada do paciente à Santa Casa é feita através do sistema que, no momento que a doença renal é diagnosticada e a pessoa for do perfil dialítico, que necessita do suporte de máquinas, ele passa por uma avaliação especializada e é encaminhado para a unidade mais próxima de sua residência.

"Existe esse matriciamento de acordo com a georreferencia utilizada, a localização onde ele mora e a clínica mais próxima. Então muitos dos pacientes que fazem o tratamento aqui, eles moram nos bairros próximos aqui da Santa Casa", afirma Erialdo.

Sobre os horários de funcionamento, ele explica que o serviço já funciona em três turnos: matutino, vespertino e noturno, que vai até às 21 horas.

"O que a gente pode fazer é otimizar primeiro essas poltronas nesses horários, podendo ampliar o número de dias. Por exemplo, sábados funciona até meio-dia, mas a depender da demanda ela pode ser ampliada para o dia todo", declara o gestor.

Todos os serviços da Santa Casa serão gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

O atendimento será totalmente gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Paciente da Santa Casa desde 2021, Cleyson Fabrício, de 29 anos, destaca a melhoria nas condições do tratamento em relação à clínica anterior.

"Aqui, o espaço melhorou cem por cento, tanto em relação às máquinas quanto aos funcionários e aos medicamentos", relata.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 31.01.2026: Vitória Brito 30 anos tecn de enfermagem Leyson Gleylson, 29- entregador. Inauguração do Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Fortaleza. O hospital passa a oferecer o primeiro serviço próprio da rede municipal, com capacidade para 2 mil sessões de tratamento mensais. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O entregador estava fazendo o seu tratamento no Prorim, cliníca especializada em negrologia e serviços de diálise, quando recebeu a notícia de que iria para a Santa Casa.

Após um processo de logística "super tranquilo", como afirma o paciente, ele celebrou o seu primeiro mês de tratamento no Centro ao lembrar do passado.

"Os equipamentos eram velhos e davam muito problema. Tinham questão de medicamentos que faltavam, suplementos que faltavam, além de funcionários, fazendo com que ficássemos esperando, atrasando tudo", desabafa o paciente.

Quem também compartilha desse sentimento de ser mais bem cuidado e acolhido é a Marciliane de Jesus, de 29 anos. A dona de casa foi diagnosticada há 6 anos atrás e no começo fazia sua diálise no Hospital da Mulher e, em seguida, no HGF.

Após sua família ir em busca de uma nova unidade hospitalar na secretaria de saúde, Marciliane foi transferida para a Santa Casa.

De início, a moradora do bairro Parangaba relata que o atendimento era precário, mas que agora celebra a inauguração do Centro de Hemodiálise na Santa Casa. "Maravilhoso. Tudo diferente, comida, profissionais, máquinas, agulhas, está tudo melhor", comemora.



Para a vice-presidente da Associação dos Pacientes Renais do Ceará (ASPRECE), Regina Ripardo, a inauguração representa uma vitória histórica para os pacientes.

Renal crônica há 34 anos, ela já realizou diálise, passou por um transplante e atualmente voltou ao tratamento de hemodiálise, enquanto aguarda um novo órgão.

“Essa inauguração representa uma vitória, porque os pacientes já chegaram a correr o risco de ficar sem hemodiálise devido a problemas de gestão anteriores. Hoje, ver esse serviço funcionando é maravilhoso”, afirma.

Segundo Regina, a nova estrutura garante tratamento de ponta, equipe qualificada e acolhimento humanizado, fatores que impactam diretamente na qualidade de vida dos pacientes.

“Tudo o que melhora o tratamento do paciente renal representa uma vitória para nós. Isso aumenta as chances de um transplante bem-sucedido e amplia a sobrevida”, destaca.

A unidade conta com equipe multiprofissional formada por médicos nefrologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, nutricionistas e equipes administrativas.