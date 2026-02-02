Hegemonia de facção influenciou?

Questionado sobre a influência da redução de conflitos entre as facções nos crescimentos e reduções de CVLIs no Ceará, Roberto Sá disse ser inegável que as disputas interferem diretamente. Mas a ação policial seria o diferencial.

"Atribuo muito mais à ação de servidores públicos, homens e mulheres que efetuaram mais de 5 mil prisões de assassinos e membros de organizações criminosas, do que à dinâmica do crime. No entanto, a gente não desconsidera que quando o conflito é reduzido há uma tendência de redução da letalidade", pontua.

Dois municípios ficaram em destaque entre os que tiveram redução de CVLIs. Maracanaú e Maranguape, ambos na RMF, tiveram quedas de respectivamente, 92,3% e 87,5% no número de mortes violentas, se comparados os meses de janeiro de 2025 e 2026.

Em Maracanaú, o índice caiu de 13 para uma morte, enquanto em Maranguape, a redução foi de oito para uma. Ambas estavam entre as 10 mais violentas do Brasil no Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2025.

Caucaia também figurou no mapa das mais violentas do País. Este, por sua vez, ainda apresenta grande disputa entre as facções Comando Vermelho e Massa Carcerária, fato que manteve a frequência de CVLIs, com 17 casos em janeiro deste ano, um a mais que o mesmo período de 2025.