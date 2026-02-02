MPCE dá parecer favorável à libertação provisória de preso por importunação sexual em Maracanaú

Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo ￼MINISTÉRIO Público foi favorável à soltura de um importunador sexual

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) manifestou-se, neste sábado, 31, favorável à concessão de liberdade provisória para José Neudo Ribeiro Pereira, preso em flagrante sob acusação de importunação sexual contra uma enfermeira nas dependências do Hospital de Maracanaú.

O POVO obteve o documento do MPCE e no parecer enviado ao Plantão Judiciário, o promotor Raimundo Magalhães Dantas Júnior opinou que o acusado pode responder ao processo em liberdade, desde que cumpra uma série de restrições para garantir a segurança da vítima e a ordem pública.

O documento destaca que a soltura deve ser acompanhada de medidas cautelares listando a "proibição de acesso ao local do fato Hospital de Maracanaú" e a "proibição de aproximar-se ou manter contato com a vítima e testemunhas". Além disso, o MPCE requer o comparecimento mensal em juízo do acusado.

O Hospital de Maracanaú acionou o protocolo de atendimento a colaboradores vítimas de violência. A enfermeira foi ouvida por uma equipe de psicologia da unidade.

O caso aguarda a decisão do juiz da Vara de Audiências de Custódia, que avaliará se acata o parecer do MPCE para expedir o alvará de soltura com as restrições impostas.

Em depoimento, o acusado negou que tivesse importunado sexualmente a vítima.

Vítima trabalhava quando foi importunada

Conforme os autos, a vítima informou que o episódio ocorreu enquanto ela aguardava em frente ao leito do hospital. Segundo o relato, o acusado transitava pelo corredor quando, "de forma repentina e intencional, praticou contato corporal indevido" contra ela.

O documento detalha que a funcionária foi "tocada sem anuência". No momento da ação, a vítima reagiu questionando o homem "se desejava entrar no quarto".

O relato é corroborado por uma testemunha, colega de trabalho da vítima, que afirmou ter ouvido a enfermeira perguntar "o senhor quer passar?" e, logo em seguida, percebeu que ela estava bastante nervosa, relatando que "um homem a teria tocado por trás".

